تخرج أول دفعة في الفنون الدرامية بجامعة باتنة 1ر

باتنة - تخرجت أول دفعة في تخصص الفنون الدرامية بجامعة باتنة 1 (الحاج لخضر) حسبما أكده اليوم الأحد رئيس قسم الفنون التابع لكلية اللغة والأدب العربي والفنون بهذه المؤسسة التعليمية العليا الدكتور طارق ثابت.

وتتكون هذه الدفعة من 31 طالبا ينحدرون من 7 ولايات بشرق البلاد بالإضافة إلى آخرين من تمنراست حسبما أوضحه نفس المسؤول لوأج مذكرا بأن هذا القسم تأسس في السنة الجامعية 2016- 2017 تجسيدا لحلم فقيد الفن الرابع بالجزائر الذي توفي في أبريل 2015 المسرحي الدكتور صالح لمباركية الأستاذ الجامعي والكاتب والناقد المسرحي الذي كان أول مدير لمسرح باتنة الجهوي .

أما عدد طلبة القسم فيقارب 100 طالب في الجذع المشترك (سنة أولى) وفي شعبة فنون العرض السنة الثانية وكذا تخصص الفنون الدرامية السنة الثالثة وفقا لنفس المصدر .

وأعلن نفس المتحدث أن هذا القسم سيشهد مع بداية الموسم الجامعي المقبل فتح أول ماستر للطلبة في تخصص الإخراج المسرحي .

ولا يزال قسم الفنون بجامعة باتنة 1 فتيا، إذ يتوفر حاليا على 8 أساتذة دائمين في تخصصات المسرح والسينما و6 أساتذة مشاركين في تخصصات مختلفة يدرسون الطلبة مقاييس لها علاقة بالفنون وفي مقدمتها علم الجمال والرسم والموسيقى وكذا مواد أخرى كالإعلام و الاتصال وقوانين التسيير الثقافي والترجمة.