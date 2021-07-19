Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تخرج أول دفعة في الفنون الدرامية بجامعة باتنة 1ر

  أدرج يـوم : الأحد, 21 تموز/يوليو 2019 19:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
تخرج أول دفعة في الفنون الدرامية بجامعة باتنة 1ر

باتنة - تخرجت أول دفعة في تخصص الفنون الدرامية بجامعة باتنة 1 (الحاج لخضر) حسبما أكده اليوم الأحد رئيس قسم الفنون التابع لكلية اللغة والأدب العربي والفنون بهذه المؤسسة التعليمية العليا الدكتور طارق ثابت.

وتتكون هذه الدفعة من 31 طالبا ينحدرون من 7 ولايات بشرق البلاد بالإضافة إلى آخرين من تمنراست حسبما أوضحه نفس المسؤول لوأج مذكرا بأن هذا القسم تأسس في السنة الجامعية 2016- 2017 تجسيدا لحلم فقيد الفن الرابع بالجزائر الذي توفي في أبريل 2015 المسرحي الدكتور صالح لمباركية الأستاذ الجامعي والكاتب والناقد المسرحي الذي كان أول مدير لمسرح باتنة الجهوي .

أما عدد طلبة القسم فيقارب 100 طالب في الجذع المشترك (سنة أولى) وفي شعبة فنون العرض السنة الثانية وكذا تخصص الفنون الدرامية السنة الثالثة وفقا لنفس المصدر .

وأعلن نفس المتحدث أن هذا القسم سيشهد مع بداية الموسم الجامعي المقبل فتح أول ماستر للطلبة في تخصص الإخراج المسرحي .

ولا يزال قسم الفنون بجامعة باتنة 1 فتيا، إذ يتوفر حاليا على  8 أساتذة دائمين في تخصصات المسرح والسينما و6 أساتذة مشاركين في تخصصات مختلفة يدرسون الطلبة مقاييس لها علاقة بالفنون وفي مقدمتها علم الجمال والرسم والموسيقى وكذا مواد أخرى كالإعلام و الاتصال وقوانين التسيير الثقافي والترجمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تخرج أول دفعة في الفنون الدرامية بجامعة باتنة 1ر
  أدرج يـوم : الأحد, 21 تموز/يوليو 2019 19:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.07.21

المحكمة العليا: المستشار المحقق يستمع الى والي سعيدة في قضية محي الدين طحكوت

19.07.21

ضرورة التكفل الصحي "المناسب" لأزيد من 600 شخص مسن مصاب بأمراض عقلية عبر الوطن

19.07.21

عماري يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لصالح مختلف الشعب الفلاحية

19.07.21

الشلف: تحسيس أزيد من 700 طفل بأهمية اقتصاد الماء

19.07.21

 ولاية الجزائر: حملة واسعة لتنظيف أحياء و شوارع بلديات المقاطعة الإدارية للحراش

19.07.21

تخرج أول دفعة في الفنون الدرامية بجامعة باتنة 1ر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.07.17

كأس أمم افريقيا 2019: ''منتخب الجزائر فريق كبير''

19.07.18

رئيس الدولة يرحب باقتراح "منتدى المجتمع المدني للتغيير" حول الشخصيات الوطنية التي ستقود…

19.07.17

أزمة سياسية: اقتراح قائمة الشخصيات الوطنية للقيام بالوساطة والحوار

19.07.18

نهائي كأس أمم إفريقيا 2019/ الجزائر- السنغال: السيد بن صالح يزور المنتخب الوطني بالقاهرة

19.07.17

المحطة الجوية الجديدة: بضع النقائص في التنظيم تشوه جمالية المكان

19.07.18

إدارة الحوار الوطني: أغلبية الشخصيات المقترحة من طرف المنتدى المدني للتغيير تعلن عن…