المهرجان الوطني لمسرح الهواة: انطلاق التصفيات الجهوية الثانية لمنطقة الغرب بمستغانم 

و أوضح السيد نواري في تصريح لواج أن "هذه التصفيات مؤهلة للدورة 52 من المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة التي ستقام بولاية مستغانم في الفترة الممتدة بين 27 أوت و1 سبتمبر القادمين".

و يشارك في هذه التصفيات التي تقام بداية من اليوم وإلى غاية 21 يوليو الجاري 13 فرقة مسرحية هاوية من ولايات مستغانم و وهران و سيدي بلعباس و تلمسان.

و ستقوم لجنة التصفيات المكونة من سبات محمد و بلكروي عبد القادر و زرزور طبال و يسعد عبد النور و بوحمام عبد الوهاب بمشاهدة هذه الأعمال المسرحية على الركح و تقييمها من مختلف النواحي الفنية و المسرحية يضيف السيد نواري.

و تأتي هذه التصفيات الخاصة بالمنطقة الغربية الثانية بعد التصفيات التي أقيمت شهر يونيو بولاية المسيلة (الشرق 1) و التصفيات التي انطلقت هذا الشهر بولاية ميلة (شرق 2) و بودواو (ولاية بومرداس) و هي تخص المنطقة الأولى من الوسط و الشلف (وسط 2) و ولاية تيارت (غرب 1).

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و شارك في التصفيات زهاء 80 فرقة مسرحية هاوية من مختلف ولايات الوطن ستتأهل منها حوالي 20 فرقة مسرحية للمشاركة في الدورة 52 من المهرجان سواء داخل المسابقة أو خارجها.

و ستعرف هذه الدورة تنظيم العديد من العروض المسرحية و لا سيما في إطار ما يسمى بمسرح الشارع و مسرح الطفل كما سيتم خلالها تكريم المسرحي الراحل مختار عثماني نظير إسهاماته في الحركة المسرحية الهاوية وتسمية جائزة لجنة التحكيم باسم الفنان الراحل عمر برناوي (1935-2009) يضيف نفس المتحدث.

و يعتبر المهرجان الوطني لمسرح الهواة واحدا من أقدم التظاهرات الثقافية والمسرحية على المستوى الوطني والعربي والأفريقي (1967-2019) بعد أن تم إنشاؤه سنة 1967 من قبل مجموعة من الفنانين و المسرحيين الهواة بمدينة مستغانم و أقيم في الفترة ما بين 1 و 10 سبتمبر كأول مهرجان للفن الدرامي الهاوي.