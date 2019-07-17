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المهرجان الوطني لمسرح الهواة: انطلاق التصفيات الجهوية الثانية لمنطقة الغرب بمستغانم 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 تموز/يوليو 2019 18:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرات
المهرجان الوطني لمسرح الهواة: انطلاق التصفيات الجهوية الثانية لمنطقة الغرب بمستغانم 

مستغانم  - انطلقت اليوم الأربعاء بالمسرح الجهوي الجيلالي بن عبد الحليم بولاية مستغانم التصفيات الجهوية الثانية لمنطقة الغرب حسبما علم من محافظ المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة محمد نواري.

و أوضح السيد نواري في تصريح لواج أن "هذه التصفيات مؤهلة للدورة 52 من المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة التي ستقام بولاية مستغانم في الفترة الممتدة بين 27 أوت و1 سبتمبر القادمين".

و يشارك في هذه التصفيات التي تقام بداية من اليوم وإلى غاية 21 يوليو الجاري 13 فرقة مسرحية هاوية من ولايات مستغانم و وهران و سيدي بلعباس و تلمسان.

و ستقوم لجنة التصفيات المكونة من سبات محمد و بلكروي عبد القادر و زرزور طبال و يسعد عبد النور و بوحمام عبد الوهاب بمشاهدة هذه الأعمال المسرحية على الركح و تقييمها من مختلف النواحي الفنية و المسرحية يضيف السيد نواري.

و تأتي هذه التصفيات الخاصة بالمنطقة الغربية الثانية بعد التصفيات التي أقيمت شهر يونيو بولاية المسيلة (الشرق 1) و التصفيات التي انطلقت هذا الشهر بولاية ميلة (شرق 2) و بودواو (ولاية بومرداس) و هي تخص المنطقة الأولى من الوسط و الشلف (وسط 2) و ولاية تيارت (غرب 1).

إقرأ أيضا: التصفيات الجهوية للمهرجان الوطني لمسرح الهواة من ميلة: 8 أعمال مسرحية تتنافس لنيل تأشيرة التأهل 

و شارك في التصفيات زهاء 80 فرقة مسرحية هاوية من مختلف ولايات الوطن ستتأهل منها حوالي 20 فرقة مسرحية للمشاركة في الدورة 52 من المهرجان سواء داخل المسابقة أو خارجها.

و ستعرف هذه الدورة تنظيم العديد من العروض المسرحية و لا سيما في إطار ما يسمى بمسرح الشارع و مسرح الطفل كما سيتم خلالها تكريم المسرحي الراحل مختار عثماني نظير إسهاماته في الحركة المسرحية الهاوية وتسمية جائزة لجنة التحكيم باسم الفنان الراحل عمر برناوي (1935-2009) يضيف نفس المتحدث.

و يعتبر المهرجان الوطني لمسرح الهواة واحدا من أقدم التظاهرات الثقافية والمسرحية على المستوى الوطني والعربي والأفريقي (1967-2019) بعد أن تم إنشاؤه سنة 1967 من قبل مجموعة من الفنانين و المسرحيين الهواة بمدينة مستغانم و أقيم في الفترة ما بين 1 و 10 سبتمبر كأول مهرجان للفن الدرامي الهاوي.

آخر تعديل على الخميس, 18 تموز/يوليو 2019 16:23
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المهرجان الوطني لمسرح الهواة: انطلاق التصفيات الجهوية الثانية لمنطقة الغرب بمستغانم 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 تموز/يوليو 2019 18:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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