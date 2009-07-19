وهران : تخرج دفعة جديدة من 31 ممثلا شابا من مدرسة الجمعية الثقافية "الامل"

صيف 2019 : بومرداس تستقبل ما لا يقل عن 2200 طفل من الولايات الداخلية من الوطن -

تمييز عرقي: منظمة الأمم المتحدة تنتقد المغرب -

خروج الطلبة في مسيرة سلمية عبر الوطن لتجديد مطالب تغيير النظام و رحيل رموزه -

انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء -

غرداية : نحو إعادة إطلاق مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة -

الدور ربع النهائي: الجزائر/ كوت ديفوار: 350 مقعدا إضافيا لنقل المناصرين الي مصر -

ضرورة تحسين قابلية تشغيل المتكونين بعد التخرج وإدماجهم في سوق العمل -

وزير السياحة يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للنهوض بالقطاع -

كاس افريقيا للأمم 2019: اهتمام خاص بعين الدفلى بمباريات الفريق الوطني -

بن فليس: الانتخابات الرئاسية هي الطريق الأقل خطورة والأقل تكلفة للبلد -

مواد غذائية: تراجع فاتورة الواردات ب +5ر10 خلال الأشهر الخمسة الأولى 2019 -

ورشة تكوينية دولية حول ترقية وحفظ التراث الثقافي اللامادي بالجزائر -

كأس امم افريقيا 2019 (ربع النهائي) الجزائر- كوت ديفوار: اللقاء يتجدد مرة أخرى -

نهب العقار الغابي بالجزائر: 3000 قضية سنويا أمام الجهات القضائية -

بقاء بن صالح بعد 9 يوليو: فتوى من روح النص الدستوري لتفادي مخاطر الفراغ -

توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة -

حوادث المرور: وفاة 41 شخصا وجرح 1831 آخرين خلال الأسبوع الماضي -

مكافحة حرائق الغابات بالجزائر: 678 حريق تأتي على 1970 هكتار من المساحات الغابية -

كأس افريقيا (ربع النهائي) الجزائر-كوت ديفوار: توفير 450 مقعد لنقل المشجعين الجزائريين الى السويس المصرية -