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وهران : تخرج دفعة جديدة من 31 ممثلا شابا من مدرسة الجمعية الثقافية "الامل"

  أدرج يـوم : السبت, 06 تموز/يوليو 2019 19:57     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 34 مرات

وهران- تخرجت مساء اليوم السبت بوهران دفعة جديدة من 31 ممثلا شابا تم تكوينهم على مستوى مدرسة التكوين المسرحي التابعة الجمعية الثقافية "الأمل".

و أوضح رئيس الجمعية المسرحي, محمد ميهوبي, في الكلمة التي القاها خلال حفل التخرج الذي أقيم بالمعهد البلدي للموسيقي بوهران أن المتربصين في هذه الدورة ال23 التي انطلقت في منتصف شهر يونيو الماضي تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا شمل ورشات في تقنيات الإلقاء و الإرتجال وكذا دروس في الاحتكاك مع الركح المسرحي والتسخين والحركات و غيرها.

و تتراوح أعمار المتخرجين والمتخرجات بين 10 سنوات و 31 سنة منهم جامعيين و ينتمون الى ولايات عين تموشنت و معسكر و مستغانم و وهران, وفق ذات المتحدث.

و قد تميز حفل التخرج الذي حضره جمهور غفير لم يتسع له مسرح المعهد البلدي بتقديم الممثلين الشباب عروض مسرحية تناولت مواضيع مختلفة على غرار الثورة التحريرية و الأم و الفساد الإداري و المخدرات و الهجرة السرية و غيرها.

و تم تسمية الدفعة الجديدة باسم صديق الاطفال المهرج "زينو" و اسمه الحقيقي هيلالي لطفي الذي وافته المنية بوهران يوم الفاتح يونيو الماضي.

كما تم بالمناسبة تكريم عائلة الراحل بالإضافة الى تقديم شهادات التخرج للمواهب الشابة و معظمهم من العنصر النسوي.

و يعتزم المتخرجون تأسيس لاحقا رابطة للارتجال المسرحي, وفق ما صرح به لواج رئيس الجمعية الثقافية "الامل".

للإشارة تتوفر هذه الجمعية المسرحية على مسرح صغير يتسع ل 70 مقعدا يحتضن مختلف الدورات التكوينية .

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وهران : تخرج دفعة جديدة من 31 ممثلا شابا من مدرسة الجمعية الثقافية "الامل"
  أدرج يـوم : السبت, 06 تموز/يوليو 2019 19:57     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 34 مرة   شارك

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