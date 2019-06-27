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خنشلة: "اللعبة المزدوجة" إصدار جديد للأديب الزين بخوش يقدم للجمهور

  أدرج يـوم : الخميس, 27 حزيران/يونيو 2019 19:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 22 مرات

خنشلة - تم اليوم الخميس بمقر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بخنشلة تقديم إصدار محلي جديد للأديب الزين بخوش إلى الجمهور في إطار النشاطات الأسبوعية التي تنظمها ذات المؤسسة الثقافية.

ويتمثل الإصدار الجديد الصادر باللغة الفرنسية والموسوم "اللعبة المزدوجة" حسب صاحبه ابن بلدية بابار، الزين بخوش في رواية صادرة عن دار أدليس للنشر والتوزيع، تتكون من 214 صفحة استغرق ثلاث سنوات كاملة لإخراجه في شكله النهائي إلى الجمهور، أراد من خلالها توجيه رسالة للقراء مفادها أن المظاهر خداعة والانتصار دائما ما يكون للشخص المعتدل والبعيد عن مظاهر التصنع.

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وتتحدث رواية "اللعبة المزدوجة"، حسب ما أكده الاديب المغترب بفرنسا، الزين بخوش على هامش تقديم إصداره لجمهور المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية قصة فتاتين توأم "سارة" و"كاتيا" تتشابهان في كل شيء منذ يوم ولادتهما إلا أن الشيء الذي يفرقهما عن بعضهما هو أن كاتيا ولدت صماء بكماء ومع مرور الزمن أصبحت سارة تنوب عن كاتيا وتتقمص شخصيتها أمام الناس وتتظاهر بأنها صماء بكماء في الوقت الذي تعلم فيه وتسمع كل ما يدور من حولها، مؤكدا أن القارئ ومع متابعته لأحداث الرواية يكتشف العديد من الأمور والخبايا المتشابكة التي رفض الإفصاح عنها تشويقا لقرائه.

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وكشف الكاتب الزين بخوش لوأج أثناء حفل البيع بالتوقيع لروايته والذي أتبعته عملية تبرع بمجموعة من الكتب لصالح المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بخنشلة أنه سيشارك بهذا العمل الذي يعتبر الثالث في رصيده الأدبي نهاية السنة في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة من أجل إيصال روايته الأخيرة إلى أكبر عدد ممكن من قرائه بالجزائر لاسيما في ظل مشكل توزيع الكتاب الذي يعاني منه –كما قال- الكتاب والروائيون ومختلف دور النشر في الجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
خنشلة: "اللعبة المزدوجة" إصدار جديد للأديب الزين بخوش يقدم للجمهور
  أدرج يـوم : الخميس, 27 حزيران/يونيو 2019 19:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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