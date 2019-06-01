أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

الجزائر- تميز المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم بتواصل فعاليات الطبعة ال20 للمهرجان الثقافي الأوروبي و البرنامج الثقافي و الفني المميز لسهرات شهر رمضان الى جانب انشطة فنية اخرى تتعلق بالسينما و الغناء و الشعر .

- تنافس خمسة أفلام جزائرية في مسابقتي الفيلم الروائي الطويل والقصير بمهرجان وجدة الثامن للفيلم المغاربي الذي تعقد فعالياته من 11 إلى 15 يونيو المقبل وفقا للمنظمين.

- تم بولاية الجلفة تكريم ثلة من الفائزين في مسابقة " الفارس "في حفظ وتجويد القرءان ليلة الخميس إلى الجمعة ضمن مبادرة دأبت على تنظيمها الرابطة الولائية للفنون الثقافية العلمية التربوية "آفاق" و فاز بالمرتبة الأولى الشاب داشر ساعد من مدينة مسعد.

- اختتمت سهرة الخميس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة التظاهرة الرمضانية "ليالي الجزائر" بتخصيص الأمسية الرابعة والأخيرة للتراث الثقافي والسياحي لولايات الشرق وسط حضور العديد من الوزراء والسفراء الأجانب.

- كرم الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة سهرة الاثنين بالجزائر العاصمة المطربة الاندلسية بهيجة رحال على مسيرتها الفنية الحافلة بالإبداعات جرى حفل التكريم أقيم بالمسرح الوطني "محي الدين بشطرزي".

- أحيا الفنان القبائلي, رابح عصما, سهرة الأحد بدار الثقافة علي زعموم بالبويرة, حفلا فنيا و ذلك في إطار برنامج ليالي رمضان الذي أعدته مديرة دار الثقافة صليحة غربي.

- شهدت الطبعة العشرين (20) للمهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر مساء الأحد بالجزائر العاصمة أداء موسيقيا للجوقة المجرية "سورس بير" (Source Pure) التي ادت أمام جمهور معتبر جملة من الاغاني القديمة والرقصات النابعة من التراث المجري القديم.

- تم إبراز ثروة التراث الموسيقي القبائلي مساء السبت بالجزائر العاصمة في حفل أحيته أصوات الفنانين فلة أسيرم و زهير مزاري مرفقين بأوركسترا السمفونية لأوبرا الجزائر تحت قيادة المايسترو أمين قويدر و مام جمهور غفير.

- نظمت المديرية التقنية لحماية الممتلكات الثقافية بالديوان الوطني لتسيير و استغلال الأملاك الثقافية المحمية سهرة الجمعة حفلا فنيا بالموقع الأثري "الضريح الملكي الموريتاني" بتيبازة المصنف كمعلم عالمي من قبل المنظمة الأممية "اليونيسكو" بعد قرابة 27 سنة من غلقه (1992سنة ) لدواعي أمنية.