حمدي بناني في حفل فني ساهر بالجزائر العاصمة

الجزائر - أحيا مغني المالوف العنابي حمدي بناني سهرة أمس الجمعة بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة حفلا فنيا في الأغنية الأندلسية أمتع فيه الحضور بباقة منوعة في "الحوزي" و"المحجوز" و"العروبي".

وتألق "الملاك الابيض" للمالوف -كما يلقب من محبيه- وعلى مدار ساعة ونصف من الزمن في تقديم العديد من الأغاني التي عرف بها وسط تجاوب وتصفيق كبير من الحضور وخصوصا من العائلات.

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وأعرب عدد من هؤلاء عن بهجتهم بهذه السهرة الرمضانية حيث عبرت سيدة عن سعادتها الكبيرة بهذا الحفل الذي "لاقى الجمهور بقامة كبيرة من قامات الفن الجزائري" كما قالت.

ولد الفنان حمدي بناني سنة 1943 بعنابة من عائلة فنية وقد بدأ خطواته الأولى في عالم المالوف عام 1959 قبل أن يحضى بدعم من عميد فن المالوف في الجزائر الحاج محمد الطاهر فرغاني ليسجل أولى أغانيه سنة 1968 وليسير بعدها على خطى مشاهير هذا الفن بعنابة على غرار مصطفى التريكي وعبد العزيز ميمون وحسن العنابي.

يذكر أن هذه السهرة قد نظمت من طرف قصر الثقافة في إطار برنامج إحياء ليالي رمضان التابع لوزارة الثقافة.