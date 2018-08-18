النشاطات الثقافية والفنية للديوان الوطني للثقافة والإعلام تستقطب أزيد من 186 ألف متفرج

وهران - استقطبت النشاطات الثقافية والفنية للديوان الوطني للثقافة والإعلام أزيد من 186 ألف متفرج على المستوى الوطني منذ بداية موسم الاصطياف, حسبما علم يوم السبت بوهران لدى مسؤول الاتصال لهذه الهيئة التابعة لوزارة الثقافة.

وقد حظيت النشاطات المبرمجة من طرف الديوان الوطني للثقافة والإعلام على غرار السهرات الفنية ومعارض منتجات الصناعة التقليدية والتظاهرات الفلكلورية بمتابعة 185.980 شخص عبر ولايات مختلفة من الوطن, استنادا لعبد الحميد بوحالة.

"يعتبر إقبال الجمهور مؤشرا ثمينا على تمسك المواطنين بالتراث الثقافي الوطني بكل تنوعه", حسبما أوضحه ل/وأج السيد بوحالة عقب النشاطات المنتظمة من طرف الديوان المذكور بوهران.

وقد ساهم زهاء 2.300 فنان في تنشيط البرنامج الوطني للديوان الوطني للثقافة والإعلام من بينهم 1.602 موسيقي و597 مغني و98 حرفيا, وفق ذات المصدر.

واحتضنت عاصمة غرب البلاد في هذا الاطار العديد من اللقاءات على غرار "أيام الجنوب الثقافية" التي سمحت للزوار بالاطلاع على جمال الصناعة التقليدية من خلال ابداعات حرفيين ينشطون بولايات إليزي وأدرار و ورقلة وبشار.

وقد أقيمت هذه التظاهرة تحت شعار "تراثنا هويتنا" على مستوى ساحة حديقة "سيدي امحمد" التي تعتبر امتدادا لواجهة البحر, حيث أتاحت للجمهور الوهراني والسياح فرصة زيارة الخيم التقليدية التي نصبت بالمناسبة.

وقد تمكن الزوار من الاطلاع داخل هذه الخيم على مهارات حرفيين من جنوب البلاد من خلال معارض للصناعة التقليدية, منها تحف تتعلق بصناعة الفخار والنحت على الخشب وصناعة الجلود والديكور باستعمال الرمل فضلا عن الآلات الموسيقية التقليدية.

كما أقيمت في إطار نفس الحدث سهرات فنية بمشاركة فرق من الولايات المذكورة على غرار تلك المهتمة بالطابع الموسيقي الغناوي.

واستضافت ولاية وهران أيضا تظاهرات أخرى منها "صيف الجزائر بالباهية" والتي تضمنت تنشيط حفلات فنية من طرف مجموعة من المغنيين على غرار ياسمين عماري وليلى بورصالي والشاب رضا ويوبا والشاب حسام ولالجيرينو والشاب وحيد وأمال زان وبلال الصغير ودي جي نسيم ومغني الراب نابس.

وقد شمل البرنامج الثقافي والفني المسطر من طرف للديوان الوطني للثقافة والإعلام لتنشيط موسم الاصطياف أيضا مدن الجزائر وقسنطينة وتيبازة وقالمة وخراطة وسكيكدة وتبسة.

للتذكير فقد أشرف ذات الديوان من ناحية ثانية على تنشيط حفلي الافتتاح و الاختتام للطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب التي أقيمت بالجزائر من 18 الى 28 يوليو المنصرم.