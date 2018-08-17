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الفنان النحّات محمد دماغ في ذمة الله

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 آب/أغسطس 2018 16:17     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 31 مرات

باتنة - انتقل إلى رحمة الله الفنان النحّات الجزائري الشهير محمد دماغ مساء أمس الخميس بباتنة عن عمر يناهز 88 سنة، حسبما علم اليوم الجمعة لدى عائلته.

ويعتبر الفنان الراحل الذي وارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة الجمعة بمسقط  رأسه باتنة من الأسماء البارزة في فن النحت بالجزائر. ويعُد في رصيده العديد  من الجوائز الهامة على غرار جائزة المهرجان الافريقي "باناف" 1969 لمنحوتتيه الشهيرتين "التعجب" و "الأم و الطفل" (L'Etonnement et La mère et l'enfant).  و من أشهر منحوتاته "نابالم".

وكان محمد دماغ من المقربين من المؤلف الجزائري كاتب ياسين و الرسام محمد  اسياخم و برحيله يفقد الفن الجزائري أحد أسمائه اللامعة.

من مواليد 4 يوليو 1930 كان الفقيد مجاهدا في الولاية التاريخية الأولى (الأوراس-نمامشة). وكان أحد أعضاء مجموعة الكمندو ال17 الذين كانوا ينشطون في  صفوف جيش التحرير الوطني بجبال هذه المنطقة.

آخر تعديل على الجمعة, 17 آب/أغسطس 2018 17:17
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الفنان النحّات محمد دماغ في ذمة الله
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 آب/أغسطس 2018 16:17     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 31 مرة   شارك

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