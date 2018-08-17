تنظيم حفل موسيقي تكريما للفنان صادق الجمعاوي بالجزائر العاصمة

الجزائر - أحيا الفنان صادق الجمعاوي وفرقته "البحارة" حفلا موسيقيا سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة أدوا خلاله أشهر أغاني الفرقة أمام حشد غفير من الجمهور المتكون أساسا من أطفال مدن الجنوب الذين يقضون عطلتهم بالمخيمات الصيفية بالعاصمة.

وجاء هذا الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة وديوان رياض الفتح تكريما لمؤدي أغنية "جيبوها يا لولاد" بعد مسيرة فنية حافلة استهلها منذ ما يقارب الأربعين سنة.

وأدى صادق الجمعاوي رفقة "البحارة" ألمع أغاني الفرقة التي كانت قد لاقت رواجا كبير على غرار "جيبوها يا لولاد" و "شكرا أستاذي" إلى جانب تشكيلة متنوعة من أغاني الفرقة الجديدة مثل "الجزائر موحدة" و "في عيون طفل".

بالمناسبة، حرص وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، الذي حضر الحفل التكريمي على الإشادة بصادق الجمعاوي الذي وصفه "بفنان القيم الجزائرية" الذي لطالما سعى لتبليغ رسالة "تربوية بالدرجة الأولى".

كما أعلن وزير الثقافة عن التحضير لتنظيم "مهرجان الأغنية البحرية" خلال الصائفة المقبلة و الذي سيتصدره صادق الجمعاوي.

من مواليد 1947 ببومرداس استهل صادق الجمعاوي مشواره الفني في صفوف الكشافة قبل إنشاء فرقة البحارة سنة 1975.

وعرفت الفرقة شهرة كبيرة في مطلع الثمانينات مع الأغنية التي أدتها للفريق الوطني لكرة القدم اثر تأهله لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم سنة 1982.

وكان الفنان قد تحصل سنة 2014 على جائزة من اليونسيف نظير التزامه بالدفاع عن حقوق الطفل.

وتحصي الفرقة اليوم في رصيدها الفني ما لا يقل عن عشرين ألبوم.