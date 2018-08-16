إحياء حفل من تنشيط مجموعة من الفنانين الجزائريين بالجزائر العاصمة

وقد أمتع كل من أمين شيبان و علي عمران و فرقتي الداي وقعدة ديوان بشار الجمهور بأنغامهم الشجية بحضور الفنان إيدير كضيف شرف و المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف سامي بن شيخ الحسين.
وافتتح الفنان أمين شيبان الحفل بأغاني متنوعة منها "مدموازيل ألجيري" و إعادة لأغنية زفزافي لمحمد الكامل و "الاموريسكا" و "بيلا شاو".
أما فرقة الداي فأطربت الحضور بأغاني مشهورة على غرار "ماريا" و "بنات البهجة" و "كحلة العين" و أنا جزايري" و "البهجة".
إقرأ أيضا: احياء حفل شعبي بقصر الرياس بالجزائر العاصمة
ومن جهتها أمتعت فرقة قعدة ديوان بشار الجمهور العاصمي بأغاني مأخوذة من ألبوماتها الثلاثة "قعدة ديوان بشار" (1999 على غرار "قورارة" و "ربي حسيبك" و "سبحان الله" و "باباحمودة" و "أمين أمين" و "بن بوزيان".
أما الفنان علي عمران فقد قدم عرضا مزج بين الإيقاعات الموسيقية القبائلية والروك تجلت في أغاني مأخوذة من ألبوماته الأربعة على غرار "أكي اد امور" و "تباليزت" و "امسبريد".
و للتذكير، فقد شارك في هذه القافلة الفنية "جزايراما" حوالي "3100 فنان على المستوى الوطني".