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إحياء حفل من تنشيط مجموعة من الفنانين الجزائريين بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 16 آب/أغسطس 2018 13:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
إحياء حفل من تنشيط مجموعة من الفنانين الجزائريين بالجزائر العاصمة

الجزائر- أحيت مجموعة من الفنانين الجزائريين مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة حفلا موسيقيا كبيرا في إطار برنامج "جزايراما" اختتاما للقافلة الفنية "لنحتفل جزائريا".

وقد أمتع كل من أمين شيبان و علي عمران و فرقتي الداي وقعدة ديوان بشار الجمهور بأنغامهم الشجية بحضور الفنان إيدير كضيف شرف و المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف سامي بن شيخ الحسين.

وافتتح الفنان أمين شيبان الحفل بأغاني متنوعة منها "مدموازيل ألجيري" و إعادة لأغنية زفزافي لمحمد الكامل و "الاموريسكا" و "بيلا شاو".

أما فرقة الداي فأطربت الحضور بأغاني مشهورة على غرار "ماريا" و "بنات البهجة" و "كحلة العين" و أنا جزايري" و "البهجة".

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ومن جهتها أمتعت فرقة قعدة ديوان بشار الجمهور العاصمي بأغاني مأخوذة من  ألبوماتها الثلاثة "قعدة ديوان بشار" (1999 على غرار "قورارة" و "ربي حسيبك" و "سبحان الله" و "باباحمودة" و "أمين أمين" و "بن بوزيان".

 أما الفنان علي عمران فقد قدم عرضا مزج بين الإيقاعات الموسيقية القبائلية والروك تجلت في أغاني مأخوذة من ألبوماته الأربعة على غرار "أكي اد امور" و "تباليزت" و "امسبريد".

و للتذكير، فقد شارك في هذه القافلة الفنية "جزايراما" حوالي "3100 فنان على المستوى الوطني".

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إحياء حفل من تنشيط مجموعة من الفنانين الجزائريين بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 16 آب/أغسطس 2018 13:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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