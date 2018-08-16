مفرزة سفن عسكرية روسية ترسو بميناء الجزائر في توقف لخمسة أيام -

فرعون تشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للإتحاد الإفريقي للاتصالات بكينيا -

إحياء حفل من تنشيط مجموعة من الفنانين الجزائريين بالجزائر العاصمة -

إجراءات وقائية لضمان أمن المواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك -

مالي: إعادة انتخاب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد حصوله على 67 بالمئة من أصوات الناخبين -

ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يحافظ على المركز ال66 -

ترقب تساقط امطار بولاية بشار هذا الخميس (نشرية خاصة) -

التجمع الوطني الديمقراطي: إقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة لتورطه في قضية فساد -

تسخير كافة الإمكانيات للنهوض بأوضاع الطفولة والتكفل بمطالبهم -

توقيف 10 أشخاص متورطين في استهلاك المخدرات واستغلال الحظائر بطريقة غير شرعية بشواطئ عين البنيان -

هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية بجاية -

غلق مؤقت لنفق القنتور الذي يربط قسنطينة بسكيكدة على الطريق السيار بسبب أشغال تجهيزه بكاميرات ذكية -

بقايا هيكل عظمي لنوع من الأفيال المنقرضة بعين الحنش يعرض للصحافة بالجزائر -

مرزاق علواش يعرض فيلمه الأخير الريح الرباني في تورونتو -

الغرض الأساسي من المفاوضات المباشرة هو إيجاد حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره -

شركات تأمين عمومية تعتزم انشاء مجمع للخبرة -

سفير فنزويلا بالجزائر يجدد تضامن بلاده ودعمها المتواصل لنصرة قضية الصحراء الغربية -

القانون الجديد المتعلق بالصحة ينشر في الجريدة الرسمية -

المغرب الذي لا يبدي أي مبادرة للسلام لا يمكن أن يواصل في عرقلة المسار التفاوضي -