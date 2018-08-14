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مهرجان الموسيقى الحالية بقالمة: سهرة ثانية على وقع أغاني الألبومات الجديدة للشاب زينو و زهير الشاوي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 آب/أغسطس 2018 11:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 23 مرات
مهرجان الموسيقى الحالية بقالمة: سهرة ثانية على وقع أغاني الألبومات الجديدة للشاب زينو و زهير الشاوي

قالمة - شكلت السهرة الثانية من فعاليات الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للموسيقى الحالية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بقالمة، فرصة للجمهور الغفير الذي غصت به مدرجات المسرح الروماني، للإستمتاع بأغاني الألبومات الجديدة للشاب زينو و زهير الشاوي.

وقد أمتع الشاب زينو الجمهور بطبق فني متنوع ضمنه عدة أغاني من ألبومه الأخير، جمع فيه بين العاطفي والراي والسطايفي وبعض الأغاني الخفيفة المتداولة في الأعراس، وذلك وسط تفاعل ملفت للحضور الذين أضاءوا الفضاء الجميل للمسرح الروماني بأضواء هواتفهم النقالة .

ومن بين الأغاني التي أداها الفنان زينو "طريق الليسي يا دلالي " في طابع  الراي، إضافة إلى "حبيتك والحب هلكني " و"بعد الفراق عامين" و "وكيلها ربي...أنت سبابي " التي ذكر فيها الفنان عشاق الراحل حسني بالأغاني العاطفية المؤثرة .

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و كانت المناسبة فرصة كذلك لإكتشاف الشاب زهير الشاوي القادم ولاية أم البواقي الذي يشارك في المهرجان لأول مرة، حيث أمتع جمهوره بباقة في الطابع الشاوي ذي الإيقاع الخفيف على غرار " ذاق الحال علي " وكي جات تسوج".

وقد عبر الفنان عن إعجابه الكبير بتفاعل الجمهور الحاضر مع أدائه رغم أنها أول مرة يلتقي فيها معه .

وتداول أيضا على منصة العرض كل من فرقة الراب "بلوم أمي" من قالمة والشاب محمد 24 من ذات الولاية، وذلك في سهرة فنية جميلة دامت إلى غاية منتصف الليل.

وستعرف السهرة الثالثة مساء اليوم الثلاثاء تقديم طبق فني متنوع بمشاركة كل من الشاب عصام والشاب خلاص، إضافة إلى فرقة للراب من ولاية عنابة و أخرى في طابع الفلامينكو من عين البيضاء (أم البواقي).

كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان الموسيقى الحالية بقالمة: سهرة ثانية على وقع أغاني الألبومات الجديدة للشاب زينو و زهير الشاوي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 آب/أغسطس 2018 11:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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