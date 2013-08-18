إقبال للجمهور تجاوز 700 ألف متابع للفعاليات الثقافية التي تم تنظيمها خلال صيف 2018  

قالمة - كشف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، مساء يوم الأحد بقالمة بأن الفعاليات الثقافية التي تم تنظيمها خلال صيف 2018 عرفت لحد الآن إقبال جمهور كبير تجاوز 700 ألف متابع للنشاطات عبر الوطن.

وأوضح الوزير في رده عن سؤال لـ/وأج في ندوة صحفية عقدها بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي على هامش زيارة عمل و تفقد للولاية بأن من المتوقع أن يتجاوز عدد الجمهور المتابع للنشاطات والفعاليات الفنية نهاية شهر أغسطس الجاري أي بعد عيد الأضحى -كما قال- 1 مليون متفرج .

وأوضح السيد ميهوبي بأن فترة 5 أسابيع الماضية عرفت تنظيم ما يفوق 600 لقاء فنيا محليا عبر ربوع الوطن إضافة إلى 50 حفلا فنيا كبيرا ضمن القافلة المنظمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مبرزا بأن التقديرات الخاصة بالحضور تشير إلى أن " هناك ظاهرة إقبال غير مسبوقة نسجلها في المدن الداخلية يصل أحيانا إلى ما بين 12 ألف و 15 ألف من الجمهور الحاضر".

وأضاف الوزير بأن القافلة الفنية التي جابت لحد الآن 40 ولاية من الوطن بإشراف من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حققت "نجاحا واسعا" و عرفت " اندماجا كبيرا من المجتمع المدني في كل المناطق التي زارتها والأكثر من ذلك أنها وصلت إلى مناطق لم يسبق لها وأن احتضنت نشاطات فنية مشابهة منذ 50 سنة مضت".

وعرفت المهرجانات الكبرى على غرار مهرجان جميلة العربي (سطيف) ومهرجان تميقاد (باتنة) حضورا جماهيريا منقطع النظير حسب السيد ميهوبي الذي أشار إلى أنه إلى أنه وقف شخصيا على العدد الكبير للحاضرين بهذين المهرجانين اللذين قررت الوزارة بشأنهما هذه السنة بأن "يأخذ الفنان الجزائري حقه في المشاركة والحضور فيهما".

وجدد وزير الثقافة تذكيره بالمكاسب الكبيرة التي حققها القطاع الثقافي خلال ال20 سنة الأخيرة في مختلف الجوانب المتعلقة بالتراث والبحث والهياكل مرجعا ذلك إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لقطاع الثقافة بكل أبعاده.

وشملت زيارة وزير الثقافة لولاية قالمة التي استهلها عصر اليوم كلا من المسبح الروماني القديم بمنطقة حمام برادع ببلدية هيليوبوليس والحمامات الرومانية بالثكنة القديمة بمدينة قالمة إضافة إلى معاينته لبعض النشاطات الثقافية والفنية بكل من دار الشباب العلمية صالح بوبنيدر ودار الثقافة والمسرح الجهوي علاوة على زيارته لمنزل عائلة الرئيس الراحل هواري بوميدن ببلدية مجاز عمار وهو الموقع الجاري تحويله إلى متحف خاص بثاني رئيس للجزائر المستقلة.

ويشرف السيد ميهوبي سهرة اليوم على افتتاح الطبعة ال11 للمهرجان الوطني للموسيقى الحالية التي ستستمر إلى غاية 15 أغسطس الجاري و ذلك بالمسرح الروماني بوسط مدينة قالمة .