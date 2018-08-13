Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الفنانون الجزائريون بحاجة إلى الدعم والمساندة والرعاية"

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 آب/أغسطس 2018 09:23     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
الفنانون الجزائريون بحاجة إلى الدعم والمساندة والرعاية&quot;

قالمة - أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، في افتتاح  الطبعة ال11 للمهرجان الوطني للموسيقى الحالية ليلة الأحد إلى الاثنين بقالمة  على أن "الفنانين الجزائريين بحاجة إلى دعم ومساندة ورعاية".

وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية لهذا المهرجان الذي يحتضنه المسرح الروماني  بوسط المدينة إلى غاية 15 أغسطس الجاري أن "من حق الفنانين الجزائريين أن  ندعمهم ونمنحهم الفرصة للقاء جمهورهم" مضيفا بأن سنة 2018 أريد لها أن تكون  سنة للفن الجزائري من خلال فتح المجال ûكما قال- للمبدعين في كامل التظاهرات  الفنية.

وأبدى السيد ميهوبي إعجابه الكبير بالأجواء الفنية الرائعة التي ميزت حفل  افتتاح الطبعة ال11 للمهرجان الوطني للموسيقى الحالية بقالمة قائلا:" لو علمت  أن الوضع يكون بمثل هذا الجمال والروعة لقلت لهم اتركوا المهرجان يستمر 10  أيام".

وأضاف: "زرت عدة مسارح لكن لم أجد أجواء مثل مسرح قالمة " ملتزما أمام  الجمهور الكبير الذي حضر السهرة الأولى بالقول "إذا المحافظة قادرة على تمديد  المهرجان يومين أو ثلاثة نحن مستعدون على تغطية ذلك ماديا".

إقرأ أيضا: تكريم الفنان التشكيلي محمد بوكرش بإنجاز جدارية بمدخل بلدية معمورة بسعيدة

من جهته أشار محافظ المهرجان كريم بعلي إلى أن الطبعة ال11 لهذا المهرجان  تمثل عودة لهذه التظاهرة إلى ولاية قالمة بعد غياب في الطبعتين السابقتين كما  أنها تمثل بشكل خاص ûحسبه- عودة إلى أحضان المسرح الروماني بعدما تم تنظيمها  في طبعات سابقة بالملعب البلدي علي عبده لأسباب تقنية.

وقد تذوق الجمهور الحاضر طبقا فنيا متنوعا في السهرة الأولى التي تداول على  منصتها كل من فرقة الداي المعروفة في طباعها القناوي العصري التي قدمت من  الجزائر العاصمة إضافة إلى فرقة الرقص العصري "ياكيزا " والشاب وحيد لالماني  من قالمة والشابة إيمان من عنابة.

وسينشط السهرة الثانية لهذا المهرجان كل من فرقة الراب "بلوم أمي" من قالمة  والشاب محمد 24 من ذات الولاية في الطابع العصري و زهير الشاوي من أم البواقي  في الطابع الشاوي والشاب زينوف في الطابع السطايفي.

آخر تعديل على الإثنين, 13 آب/أغسطس 2018 10:32
كلـمات مفتـاحيــة :
الفنانون الجزائريون بحاجة إلى الدعم والمساندة والرعاية"
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 آب/أغسطس 2018 09:23     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.08.13

إقبال للجمهور تجاوز 700 ألف متابع للفعاليات الثقافية التي تم تنظيمها خلال صيف 2018  

18.08.13

الفنانون الجزائريون بحاجة إلى الدعم والمساندة والرعاية"

18.08.13

ولاية الجزائر: مداهمة مشتركة بين الشرطة والدرك الوطني لبؤر الانحراف عبر الأحياء السكينة…

18.08.13

البطولة الإفريقية لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة 2018 : المنتخب الجزائري في المركز…

18.08.13

الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على دورية أمنية في الأردن 

18.08.12

الميناء الجاف بالروبية: قاعدة لوجستية من أجل فك الخناق عن ميناء الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.08.09

إجراءات صارمة تصل إلى حد الغلق ضد مخابر البحث العلمي غير الفعّالة على مستوى جامعات الوطن

18.08.09

الدولة تولي كل الأهمية لمرافقة العائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية

18.08.09

عيد الأضحى: افتتاح 105 نقطة للبيع المباشر للكباش بالجزائر العاصمة   

18.08.08

وفاة شخصين وجرح إثنين في حادثين منفصلين بالبليدة

18.08.09

حوادث المرور: وفاة 19 شخصا وإصابة أزيد من 300 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

18.08.07

حوادث المرور :وفاة 35 شخص وجرح 1921 أخرين خلال أسبوع