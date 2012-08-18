وهران: أيام "الباهية" للفيلم القصير من 18 إلى 20 أغسطس

وهران - سيحتضن المسرح الصغير بمقر الجمعية الثقافية "الأمل" بوهران من 18 إلى 20 أغسطس الجاري الطبعة الأولى لأيام "الباهية" للفيلم القصير, حسبما أعلن يوم الأحد منظم هذه التظاهرة سيدي محمد بلفاضل.

و ذكر السيد بلفاضل في اتصال مع وأج وهو رئيس الجمعية الثقافية المذكورة الناشطة في مجالي السينما والمسرح أن هذه التظاهرة تأتي تلبية لرغبة بعض السينمائيين والفنانين بوهران في إحداث الاستمرارية في الديناميكية السينمائية بعاصمة الغرب الجزائري أياما بعد احتضانها للمهرجان الدولي للفيلم العربي في طبعته الحادية عشر.

وحسب المتحدث فان هذا المهرجان الدولي الذي يجعل من وهران "عاصمة للفن السابع العربي" يحتاج إلى مبادرات متنوعة لضمان مواصلة الحركية السينمائية ولتشجيع بروز أفكار جديدة في هذا الميدان.

و يرتقب خلال هذه الدورة التي سبقتها طبعة تجريبية السنة الفارطة -يضيف السيد بلفاضل- مشاركة نحو 11 فيلما قصيرا بمدة عرض معدلها 15 دقيقة مبرزا أن أغلبية الأفلام المنتظر عرضها خلال هذه التظاهرة ستقدم لأول مرة للجمهور.

و تتناول الأفلام المبرمجة والتي تتراوح ما بين أفلام روائية قصيرة وأخرى وثائقية مواضيع اجتماعية بحثة تتنوع من حيث القضايا التي يركز فيها أصحابها على القضايا الراهنة كالشباب ودور المرأة في الحياة العامة والطموحات والروابط الاجتماعية.

و من بين هذه الأعمال يوجد "حياة حرة" لمحمد شواط من سيدي بلعباس و"أغاني الجزر" لبلقاسيمي أمال و"سفر مسرحي" لسمير زموري و"الانتحار" لسايح فراح و"المدمنة" لسيدي محمد بلفاضل وغيرها.

وسيكلل عرض هذه الأعمال التي ستتوج بإسداء جائزة أفضل فيلم قصير مع اختتام التظاهرة بتنظيم ندوات نقاش حول محتوى وتقنيات الأفلام بعد عرض كل واحد منهم.

وأشار نفس المصدر إلى أن تنظيم هذه التظاهرة يعد أيضا تمرينا تحضيريا للتفكير مستقبلا في تنظيم مهرجان وطني سنوي للفيلم القصير.