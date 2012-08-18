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أكثر من 40 مشاركا في الطبعة ال4 من الصالون الوطني للصور الفوتوغرافية

  أدرج يـوم : الأحد, 12 آب/أغسطس 2018 08:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 30 مرات
أكثر من 40 مشاركا في الطبعة ال4 من الصالون الوطني للصور الفوتوغرافية

الجزائر - افتتحت اليوم السبت بقصر الثقافة مفدي زكرياء (الجزائر) الطبعة ال4 من الصالون الوطني للتصوير الفوتوغرافي بمشاركة أكثر من  40 مشاركا جاؤوا من مختلف ولايات الوطن.

وأوضح رئيس جمعية فوكيس -منظمة هذه الطبعة- السيد جرود ان هذه الطبعة من  الصالون الوطني للتصوير الفوتوغرافي التي ستتواصل الى غاية 14 اغسطس خصصت  لموضوع الطفولة "و تهدف إلى تمكين المشاركين من تقاسم خبراتهم و مهاراتهم في  مجال التصوير الفوتوغرافي".

وأضاف السيد جرود انه سيتم تنظيم مسابقة وطنية حول موضوع الطفولة بمناسبة  تنظيم هذا الصالون فضلا عن معرض للصور الفوتوغرافية تعالج مختلف المواضيع  (مواضيع حرة) مؤكدا انه سيتم ايضا تنظيم ورشات للتصوير الفوتوغرافي و كذا  جولات (ببلدية أوزلاغن ببجاية) لفائدة المشاركين طوال مدة هذه الطبعة من "اجل  السماح لهم بالحصول معلومات في مجال التصوير الفوتوغرافي".

كما أشار إلى أن "المشاركين ال40 من بينهم محترفين و هواة سيستفيدون بهذه  المناسبة من تكوين و تسلم لهم شهادات مشاركة في الصالون خلال اختتام هذه  الطبعة التي ستتم يوم الثلاثاء المقبل".

وتم كذلك تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية الفنية قام بها المشاركون المولعين  بالتصوير الفوتوغرافي مما اثار إعجاب الزوار الذين جاؤوا بأعداد كبيرة الى قصر  الثقافة مفدي زكريا لاكتشاف هذه الصور الفوتوغرافية.

آخر تعديل على الأحد, 12 آب/أغسطس 2018 09:15
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أكثر من 40 مشاركا في الطبعة ال4 من الصالون الوطني للصور الفوتوغرافية
  أدرج يـوم : الأحد, 12 آب/أغسطس 2018 08:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 30 مرة   شارك

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