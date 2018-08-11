تكريم الفنان التشكيلي محمد بوكرش بإنجاز جدارية بمدخل بلدية معمورة بسعيدة 

وتم اختيار جدارية بطول 2 متر على 5 أمتار تقع بشارع 1 نوفمبر عند مدخل البلدية، ليضم الرسومات التشكيلية التي اختارها الفنانون المشاركون في الطبعة السادسة لخيمة الفن التشكيلي التي اعتادت ولاية سعيدة على تنظيمها سنويا في إحدى البلديات، وقد اتفق المشاركون هذه المرة على "تكريم زميلهم الفنان المخضرم محمد بوكرش الذي تعود على حضور الفعالية من بداياتها و تعرض في المدة الأخيرة إلى وعكة صحية أبعدته قليلا عن الساحة".

ونبعت فكرة الجدارية، يضيف السيد بلحميدي، من "التوأمة الفنية" التي عقدتها كل من جمعية البسمة للفن التشكيلي لولاية سيدي بلعباس مع جمعية البيئة والسياحة في الهضاب العليا التابعة لبلدية المعمورة، وجاء العمل كختام للفعالية التي انطلقت بحر الأسبوع المنصرم (من 4 إلى 8 أغسطس 2018) وشهدت مشاركة 30 فنانا ممثلا لـ 14 ولاية.

كما حظيت شخصية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين باهتمام الفنانين التشكيليين الذين وقعوا أيضا جدارية ثانية بمزرعة حاج لزرقي لتكون بمثابة حسب قوله، "استحضار لجهود الرئيس بومدين في مجال تطوير الفلاحة".

يذكر أن محمد بوكرش من مواليد 11 جانفي 1954 من عرش أولاد سيدي بلعالية ولاية الجلفة، خريج مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة (1974-1979) حيث تتلمذ على أيدي مجموعة من الأساتذة الفنانين أبرزهم ليلى فرحات و الدكتور الخطاط محمد السعيد شريفي و شكري مسلي و علي خوجة و دوني مارتيناز تعلم منهم مختلف تقنيات الرسم و فنياته المختلفة.

قدم للجزائر و لعديد الدول منحوتات عالمية على غرار انجاز منحوتة الربيع سنة 2000 لمتحف الهواء الطلق "شانقشون" الصين الشعبية، وأعمال فنية بمتحف الفنون الجميلة الحامة القبة الجزائر العاصمة و أخرى بمتحف زبانة وهران.