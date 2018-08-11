أسبوع من الأنشطة الثقافية

تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بعين الدفلى واسترجاع أسلحة -

البابا فرنسيس يستقبل الأطفال الصحراويين رسل السلام بالفاتيكان -

الرابطة المحترفة الثانية: دخول موفق للصاعدين الجدد، وأمل بوسعادة يضرب بالثقيل -

الجزائر تدين ب شدة تمادي إسرائيل في اعتداءاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل -

تعيين ميشيل باشيليت في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان -

البطولة الإفريقية لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة 2018 : انطلاق التنافس في طبعة الجزائر -

وصول الحجاج المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج -

نحو وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل تكفل أحسن بالمؤمنين الاجتماعيين -

كشف و تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بعين الدفلى (وزارة الدفاع) -

الشعراء غرباء في الذكرى العاشرة لرحيل محمود درويش -

الصحراء الغربية: الجزائر ترحب بعرض المبعوث الأممي حول زيارته الأخيرة الى المنطقة -

الجزائر تعرب عن أملها في أن يكون الاجتماع المقبل حول اليمن بادرة خير لعهد جديد -

برقية تعزية الرئيس بوتفليقة لأسرة المجاهد محمد الصالح يحياوي (النص الكامل) -

المرحوم محمد الصالح يحياوي من بين الذين عاشوا على الكفاف حتى غدا الإيثار لديهم طبيعة والتضحية منهجا -

وفاة المجاهد محمد الصالح يحياوي -

البقاع الإسلامية المقدسة: إطلاق حملة تحسيسية بين الحجاج الجزائريين لمساعدة كبار السن والمرضى على إقامة المشاعر بمنى -

عيد الأضحى: افتتاح 105 نقطة للبيع المباشر للكباش بالجزائر العاصمة -

مدوار: ''سنقترح على المكتب الفدرالي إعادة بعث كأس الرابطة'' لكرة القدم -

الصناعة التقليدية للجنوب في ضيافة وهران -