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أسبوع من الأنشطة الثقافية

  أدرج يـوم : السبت, 11 آب/أغسطس 2018 14:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر - عرفت الحياة الثقافية خلال الاسبوع المنصرم افتتاح الدورة 11 لمهرجان الأغنية الوهرانيةي إضافة لمجموعة من الانشطة الفنية المتعلقة بالموسيقى، التراث و المطالعة الترفيهية. 

- افتتاح المهرجان الحادي عشر للأغنية الوهرانية  يوم الأحد بوهران والمهدات لروح عميد الأغنية الوهرانيةي الفقيد أحمد وهبي (1921-1993).

- تنظيم محاضرة حول "تاريخ أغنية الرايي بين القدم والعصرنة"، يوم السبت بوهران على هامش المهرجان الحادي عشر للأغنية الوهرانية.

- إشراف وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي عن عملية الكشف عن تمثال عين الفوارة بسطيف بعد إعادة ترميمه إثر تعرضه لمحاولة هدم شهر ديسمبر 2017. 

- افتتاح الصالون الاول للفنون و التراث إلى غاية 8 أوتي يوم السبت  في بلدية  تازمالت بتيزي وزوي بمشاركة 80 حرفي من 15 ولاية.   

- تنظيم عملية جوارية يوم الأحد عبر شواطئ ولاية الطارف عن طريق مرور مكتبة متنقلة تهدف لتشجيع المطالعة الترفيهية.

- اختتام الدورة الرابعة عشر للمهرجان العربي لجميلة بحفل بهيج نشطه نجم  أغنية الراي كدير الجابوني، يوم الثلاثاء بسطيف.

- تنظيم الأيام الأولى للجنوب التي انطلقت فعاليتها يوم الخميس إلى غاية 15 أوت بمدينة وهراني مبادرة من الديوان الوطني للثقافة والإعلام.

- إحياء لحفل فني موسيقي من طرف عميد أغنية المالوف حمدي بناني يوم الخميس بقاعة إبن زيدون لديوان رياض الفتح  بالجزائر العاصمة. 

- الفنانون محمد رواني ليلى بورصالي وعباس ريغي ينشطون يوم الخميس حفل فني متنوع بقاعة قصر الثقافة مفدي-زكريا  بالجزائر العاصمة.

- افتتاح الطبعة الحادية عشر لاحتفالية زرابي "أث هيشم" التقليدية (9 -11 أوت)، يوم الخميس ببلدية أث يحيى بولاية تيزي وزو.

- اختتام المهرجان الحادي عشر للأغنية الوهرانية يوم الخميس بالمسرح الجهوي عبد القادر-علولة بوهران. 

- فرقة "فريكلان" والفنان حسين لصنامي يعطون يوم الخميس إشارة الانطلاق لبرنامج جديد لسهرات الفنية خاصة بالجزائر العاصمة، منظمة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالاشتراك مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين  

- فرقتا "بوليفان" و "تريانا العاصمية" تنشطان يوم الخميس حفل موسيقيا بدار الثقافة محمد-شبوكي بمدينة تبسة.

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أسبوع من الأنشطة الثقافية
  أدرج يـوم : السبت, 11 آب/أغسطس 2018 14:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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