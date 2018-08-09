احياء حفل شعبي بقصر الرياس بالجزائر العاصمة

الجزائر- تم احياء حفل شعبي مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة شارك فيه العديد من الفنانين المشهورين في هذا الطابع.

و نظم هذا الحفل من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة على مستوى مركز الفنون بقصر الرياس (الحصن 23) و الذي يندرج في اطار البرنامج الصيفي للمؤسسة.

و عرف هذا الحفل مشاركة العديد من المطربين على غرار عزيوز رايس و سيد علي لقام و ديدين كروم.

و اعرب محبو هذا الطابع الذين توافدوا على هذا الحفل عن استمتاعهم بهذه الاغاني الشعبية في فضاء عام زاده حلة ديكور حصن 23.

كما اعرب الجمهور المتوافد عن اعجابه بفكرة فتح هذا القصر, حتى و ان كان جزئيا, امام الزوار خلال بعض السهرات الصيفية معربين عن املهم في فتح ابوابه بشكل كلي خلال السهرات الصيفية.

و يندرج هذا الحفل الذي نظمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف في اطار برنامج نشاطات موسيقية واسع تم اعداده للفصل الصيفي و الذي يضم عدة حفلات موسيقية و عروض في العديد من ولايات الوطن على غرار تلمسان و البويرة و سعيدة و بجاية و المسيلة و كذا قسنطينة.