"صابرينال"، رواية جديدة لبوزيان بن عاشور

وهران - صدرت رواية جديدة بعنوان "صابرينال" من تأليف الكاتب والصحفي بوزيان بن عاشور، حسبما علم اليوم الاثنين بوهران لدى المؤلف.

ويتناول الكتاب الصادر عن دار النشر "النظر" المتواجد مقرها بوهران، قصة خيالية تدور حول الشخصية الرئيسية المتمثلة في شاب إسمه "صابرينال" يأمل في أن تتغير حياته نحو الأفضل، وفق ما أوضح ل/وأج/ السيد بن عاشور.

وبعد مساعي فاشلة لتحقيق هذا الهدف ظن الشاب أنه وجد ضالته حيث بدأ ينشط كمهرب للأشخاص الراغبين في عبور الحدود.

غير أنه بمجرد شروعه في مزاولة هذا النشاط الغير قانوني ، ما قررت سلطات البلدين إعادة فتح الحدود لتكون بداية هذه الرواية الجديدة لبوزيان بن عاشور والتي تتقاطع فيها قصص وشخصيات أخرى تحمل أسماء رمزية.

وللتذكير يعد المؤلف كاتب مسرحي وروائي وصحافي وفي رصيده العديد من الأعمال على غرار الروايتين الأخيرتين "قمر أو الوقت المختصر" (الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، 2016) و"قريبا ستنقضي المأساة" (بوبليبوك/فرنسا، 2014).

كما قام بتأليف أيضا رواية "حروق" والتي نال بفضلها في سنة 2012 "جائزة محمد ديب"، التي تمنحها المؤسسة التي تحمل نفس الاسم تخليدا للأديب الجزائري الكبير محمد ديب (1920-2003).

وألف بوزيان بن عاشور كذلك زهاء عشر مسرحيات آخرها "هبيل السلطان" التي أخرجها ميسوم مجاهري وتم عرضها يوم 21 مايو المنصرم بالمسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة".