تيميزارت (تيزي وزو): افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للفنون و التراث

تيزي وزو - تعد المحافظة على التراث الثقافي الهدف الأساسي الذي حددته الطبعة الأولى للصالون الوطني للفنون و التراث الذي افتتح يوم السبت ببلدية تيميزارت (30 كلم شمال شرق تيزي وزو) بحضور 80 حرفيا من حوالي 15 ولاية.

وبادر بتنظيم هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية 8 من الشهر الجاري, الجمعية الثقافية للفنون التقليدية و التراث "تيقمي" بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي لتيميزار و مديريات الثقافة و الشباب و الرياضة و غرفة الحرف و الصناعة التقليدية.

ويشارك في هذا الصالون 80 حرفيا من 15 ولاية من بينها المدية و ميلة و سيدي بلعباس و بشار و بومرداس و بجاية و الجزائر العاصمة و أدرار و تمنراست.

ويشمل برنامج التظاهرة معرضا للصناعات التقليدية التي تتميز بها كل ولاية مشاركة و تنشيط ثقافي و نشاطات تطبيقية تنظم في المساء.

وأوضح بهمان فرحات رئيس الجمعية المنظمة أن الهدف من تنظيم الصالون هو "المحافظة على التراث الغني و الفنون التي تتميز بها ببلادنا, كما سيكون فرصة للتجديد و الالتقاء بين الحرفيين و تبادل المميزات الفنية لمختلف المناطق".