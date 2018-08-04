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تيميزارت (تيزي وزو): افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للفنون و التراث

  أدرج يـوم : السبت, 04 آب/أغسطس 2018 18:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات

تيزي وزو - تعد المحافظة على التراث الثقافي الهدف الأساسي الذي حددته الطبعة الأولى للصالون الوطني للفنون و التراث الذي افتتح يوم  السبت ببلدية تيميزارت (30 كلم شمال شرق تيزي وزو) بحضور 80 حرفيا من حوالي 15  ولاية.

وبادر بتنظيم هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية 8 من الشهر الجاري, الجمعية  الثقافية للفنون التقليدية و التراث "تيقمي" بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي  لتيميزار و مديريات الثقافة و الشباب و الرياضة و غرفة الحرف و الصناعة  التقليدية.

ويشارك في هذا الصالون 80 حرفيا من 15 ولاية من بينها المدية و ميلة و سيدي  بلعباس و بشار و بومرداس و بجاية و الجزائر العاصمة و أدرار و تمنراست.

ويشمل برنامج التظاهرة معرضا للصناعات التقليدية التي تتميز بها كل ولاية  مشاركة و تنشيط ثقافي و نشاطات تطبيقية تنظم في المساء.

وأوضح بهمان فرحات رئيس الجمعية المنظمة أن الهدف من تنظيم الصالون هو  "المحافظة على التراث الغني و الفنون التي تتميز بها ببلادنا, كما سيكون فرصة  للتجديد و الالتقاء بين الحرفيين و تبادل المميزات الفنية لمختلف  المناطق".

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تيميزارت (تيزي وزو): افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للفنون و التراث
  أدرج يـوم : السبت, 04 آب/أغسطس 2018 18:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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