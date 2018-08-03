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سميرة براهمية وأكلي د في جولة فنية إنطلاقا من الجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 آب/أغسطس 2018 14:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
سميرة براهمية وأكلي د في جولة فنية إنطلاقا من الجزائر العاصمة

الجزائر - استهل الفنانان أكلي د و سميرة براهمية مساء يوم الخميس جولتهما عبر خمس مدن جزائرية بحفل تم تنشيطه بالجزائر العاصمة بحيث تميز بالأغنية الجزائرية و الفولك و الروك.

وأشرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة على تنظيم هذا الحفل  بمسرح الهواء الطلق العادي فليسي و هو أول حفل في جولة قصيرة تمت برمجتها بقسنطينة و بجاية و وهران و تيزي وزو.

وأطربت الفنانة سميرة براهمية الجمهور و محبي أغانيها بصوتها العذب ويرافقها موسيقيون ذوي شهرة عالمية على غرار كريم زياد و خليف ميسعلاوة.

كما أشادت سميرة براهمية بنضال المرأة الجزائرية من اجل حقوقها و كان ذلك لدى تأدية أغنيتها الشهيرة من ألبومها الاول "قدر رائع".

وفي الفترة الأولى من السهرة، كشف الفنان أكلي د للجمهور عن عالمه الفني والموسيقي عن طريق تأدية مجموعة من الأغاني القبائلية الكلاسيكية اتسمت بنغمات جديدة تجمع بين الفولك و الروك و البوب و حتى الريغي.

وتندرج هذه الجولة في إطار برنامج واسع تم إعداده منذ بداية موسم الاصطياف في العديد من مدن الوطن على غرار المسيلة و مستغانم و قسنطينة و سعيدة والبويرة.

آخر تعديل على الجمعة, 03 آب/أغسطس 2018 15:05
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سميرة براهمية وأكلي د في جولة فنية إنطلاقا من الجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 آب/أغسطس 2018 14:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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