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وهران: زهاء ثلاثين فنانا في مهرجان الأغنية الوهرانية

  أدرج يـوم : الخميس, 02 آب/أغسطس 2018 17:08     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرات

وهران - أكد زهاء ثلاثين فنانا مشاركتهم في الطبعة ال 11  لمهرجان الأغنية الوهرانية المنتظر إقامتها من 5 الى 11 أغسطس الجاري بوهران,  حسبما علم يوم الخميس لدى المنظمين.

"ويعد كل من سعاد بوعلي وبارودي بخدة ومعطي الحاج وجهيدة يوسف وخالدي عبد  القادر من بين النجوم البارزين في الأغنية الوهرانية المتوقع مشاركتهم في هذه  التظاهرة", حسبما أوضحت محافظة المهرجان خليدة بن بالي خلال ندوة صحفية نشطتها  بمديرية الثقافة.

وستقام مراسم افتتاح هذه التظاهرة الثقافية بالمسرح الجهوي "عبد القادر  علولة" وستشهد تكريم خاص لعميد الطابع الغنائي الوهراني الفنان الراحل أحمد  وهبي (1921-1993), وفق نفس المسؤولة.

كما ستتميز هذه الطبعة الجديدة أيضا بمشاركة أوسع للفرق الفنية التي تنشط في  مجال الأغنية البدوية والشعر الشعبي (الملحون).

وأشار المنظمون من جهة ثانية إلى الاهتمام المتزايد الذي يبديه المغنيون  الشباب الهواة لهذا الحدث الفني, مبرزين أنه تم إحصاء حوالي 20 مترشحا جرى  اختيار تسعة منهم للمشاركة في هذا المهرجان.

وستعكف لجنة للتحكيم برئاسة باي بكاي على تقييم أداء هؤلاء المغنيين على أن يتم منح جوائز لأحسن المتنافسين.

يذكر أن جوق مهرجان الأغنية الوهرانية سيقوده قويدر بركان, حسبما أشير  إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: زهاء ثلاثين فنانا في مهرجان الأغنية الوهرانية
  أدرج يـوم : الخميس, 02 آب/أغسطس 2018 17:08     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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