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الممثلة ايزابيل عجاني تشارك في أكتوبر في فيلم بالجزائر 

  أدرج يـوم : الخميس, 02 آب/أغسطس 2018 13:11     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 22 مرات

باريس -ستشرع نجمة السينما الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ايزابيل عجاني في أكتوبر في تصوير فيلم بالجزائر تتقمص فيه دور المرأة الجزائرية، حسبما افادت به جريدة "لو باريزيان".

و يعتبر فيلم "سوغ (الاخوات)" الاول من نوعه بالنسبة لهذه الممثلة الشهيرة التي شاركت في أزيد من 50 فيلما و ما يقارب 20 مسرحية حيث سيحمل اخراج يمينة  بن غيغي ذات الأصول الجزائرية.

وسيتم تصوير هذا الفيلم نهاية شهر اكتوبر على ان يدوم 11 اسبوعا و هذا  انطلاقا من الجزائر العاصمة مرورا بوهران و قسنطينة و من ثم باريس و شمال فرنسا، حسبما اكدته الجريدة التي أشارت الى ان هذا الفيلم يسرد قصة ثلاثة أخوات انفصلن عن بعضهن بعدما قررت إحداهن ان تحكي على خشبة المسرح حياة ابيهن  الذي يحتضر.

وأوضحت المخرجة بن غيغي، أن هذا الفيلم سيتطرق الى مسألة علاقة البلد الأصلي مع البلد المضيف و التجذر و الاندماج.

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الممثلة ايزابيل عجاني تشارك في أكتوبر في فيلم بالجزائر 
  أدرج يـوم : الخميس, 02 آب/أغسطس 2018 13:11     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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