المهرجان الوطني لأغنية الراي لسيدي بلعباس: "تظاهرة للحفاظ على الموروث الثقافي الأصيل للبلاد" (محافظ)

سيدي بلعباس - أكد محافظ المهرجان الوطني لأغنية الراي لسيدي بلعباس (طبعة 2018) الفنان محمد بوسماحة مساء يوم الأربعاء أن هذه التظاهرة الثقافية "ليست مهرجانا تجاريا أو غنائيا" بل هي تظاهرة للمحافظة على الموروث الثقافي المميز والأصيل للبلاد".

وأوضح ذات المتحدث لدى تنشيطه ندوة صحفية بدار الثقافة "كاتب ياسين" أن المهرجان الوطني لأغنية الراي لسيدي بلعباس الذي ينتظر أن تنطلق فعالياته سهرة اليوم يعد "مهرجانا ثقافيا بامتياز" و "سيعرف مشاركة أسماء شابة أثبت وجودها في فضاء الأغنية الرايوية الشبابية إلى جانب أسماء أخرى تملك رصيد هام في الطابع البدوي المحلي مهد أغنية الراي".

وفي رده على دعاة مقاطعة المهرجان على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي كشف السيد بوسماحة أن "مقاطعة مهرجان وطني يهدف للمحافظة على موروث ثقافي هي دعوة للتخلي عن الموروث الثقافي والثقافة الجزائرية".

وفي ما يخص قائمة أسماء الفنانين الذين سيشاركون في هذه التظاهرة دعا محافظ المهرجان الجمهور للحضور للتأكد من أداء الفنانين المشاركين الذي سيكون في المستوى وسيرضي ذوق ومسامع العائلات العباسية وكذا الشباب.

وصرح السيد بوسماحة أنه من أجل ضمان المتعة والتنظيم المحكم لهذه التظاهرة الثقافية تم إعطاء تعليمات لفسح المجال أمام العائلات وتسهيل دخولها لقاعة العرض الكبرى لدار الثقافة كاتب ياسين مشيرا إلى أن الدخول سيكون مجانا.

وفي رده عن سؤال حول الإعانة المخصصة لهذه الطبعة من طرف وزارة الثقافة كشف محافظ المهرجان أنه لم يتم بعد تحديدها وأن المهرجان سيكون ثقافيا لا تجاريا مشيرا إلى أن محافظة المهرجان لم تتلق أي إعانة من طرف الولاية أو البلدية وهي في اتصال مع مختلف الرعاة من أجل إنجاح هذا الحدث الثقافي الذي تنظمه ولاية سيدي بلعباس للمرة العاشرة.

وحسب البرنامج المسطر يرتقب ـن يشهد حفل الافتتاح مشاركة كل من الشابة خيرة وفرقة راينا راي وحكيم صالحي والشيخ النعامي ومحمد الصغير وعماد باشا والشاب براهيم حدرباش ودريس رحماني وعقيل الصغير.

وسيكون الجمهور على موعد في السهرة الثانية مع جمال ميلانو وغانا المغناوي والشابة فاتي وكادير الصغير والشاب رياض وتوفيق المدرومي والشاب جواد والشابة سهام والشاب أمين تي جي في فضلا عن فرقة الراب فلود.

هذا وسيعرف حفل الاختتام مشاركة كل من الشاب حسين نجمة وعدولة والشاب محفوظ والشاب رياض و الشاب محمد العباسي والشاب عباس والشيخ بلمو والشاب طارق و ياسمين عماري.

للتذكير، ستخصص السهرة الثالثة من المهرجان الوطني لأغنية الراي المنظم تحت إشراف وزارة الثقافة بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتنظيم موائد مستديرة وإلقاء محاضرات متبوعة بنقاش حول تاريخ الراي بين القديم والعصري من طرف فنانين وأكاديميين ووجهوه ثقافية وإعلامية وذلك من أجل التعريف أكثر بفن الراي منذ النشأة والأجيال التي تعاقبت عليه.

كما ينتظم على هامش المهرجان الوطني لأغنية الراي معرض وطني للفن التشكيلي بكل من رواق الفنون نوارة الطيب ودار الثقافة كاتب ياسين وذلك بمشاركة 17 فنانا تحت شعار "الفن التشكيلي أداة انطلاق وتواصل" حيث سيتم عرض أكثر من ثلاثين لوحة فنية.