أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

الجزائر - هيمنت انشطة السينما والموسيقى على المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم الذي تميز بانطلاق فعاليات "مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي" و"مهرجان تيمقاد الدولي" بالإضافة الى انشطة اخرى متعلقة بالموسيقى و الفن التشكيلي.

- افتتحت سهرة الأربعاء بقاعة سينما "المغرب" بوهران الطبعة الـ 11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العرب و التي تتواصل الى غاية 31 من الشهر الجاري بمشاركة 10 أفلام طويلة و14 فيلما قصيرا إضافة إلى 14وثائقيا.

- قدم سهرة الخميس بمسرح الهواء الطلق للموقع الأثري تيمقاد بباتنة عرض راقص لفرقة "أضواء وأصوات" في افتتاح الطبعة الـ 40 لمهرجان تيمقاد الدولي.

- يشارك حوالي عشرين فنانا وفرقة غنائية في فعاليات الأيام الولائية للأغنية المحلية التي ستنطلق سهرة الأحد بمسرح الهواء الطلق بحي النصر (مدينة ورقلة) و التي تنظم في إطار المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبية.

-انطلقت سهرة الثلاثاء بشاطئ واد القط بسكيكدة تظاهرة السينما الشاطئية التي تدوم خمسة ايام بعرض الفيلم القصير "Le Hublot" (النافذة) لمخرجه انيس جعاد و الفيلم الطويل "مؤكد حلال" للمخرج الراحل محمود زموري.

- انطلقت السبت الماضي بحديقة "الحوض الكبير" بمدينة تلمسان فعاليات الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى الٌقناوة بمشاركة فرق في هذا الطابع الموسيقي من عدة مناطق من الوطن و تتواصل التظاهرة لغاية 28 يوليو الجاري.

- افتتحت الأربعاء بتيسمسيلت الطبعة الأولى للقاءات الفكرية والثقافية "الطفل والمعرفة" التي تنظم تحت شعار "طفل مبدع..طفل مفكر".

- انطلقت سهرة السبت الماضي بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي والرياضي بحي كشيدة بمدينة باتنة تظاهرة ليالي صيف باتنة بحفل شاركت فيه مجموعة من الفنانين.

- احيت الفنانة نسيمة شعبان سهرة الخميس بقاعة ابن زيدون بالجزائر العاصمة حفلا ادت فيه مجموعة من الاغاني و مقاطع كلاسيكية في الطبع الأندلسي.

- قام الفنان الرسام الجزائري البلجيكي بوبكر حمسي بإعادة تشكيل نمط العيش التقليدي للقرى القبائلية في معرضه الجديد الذي حمل عنوان "الأرض قريتي" و الذي تم افتتاحه اليوم الخميس بالجزائر.

- افتتح الخميس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر معرض تحت عنوان"الأرض قريتي" للفنان التشكيلي بوبكر حمسي.