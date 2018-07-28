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أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

  أدرج يـوم : السبت, 28 تموز/يوليو 2018 13:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 22 مرات

الجزائر - هيمنت انشطة السينما والموسيقى على المشهد  الثقافي للأسبوع المنصرم الذي تميز بانطلاق فعاليات "مهرجان وهران الدولي   للفيلم العربي" و"مهرجان تيمقاد الدولي" بالإضافة الى انشطة  اخرى متعلقة بالموسيقى و الفن التشكيلي.

- افتتحت سهرة الأربعاء بقاعة سينما "المغرب" بوهران الطبعة الـ 11 لمهرجان  وهران الدولي للفيلم العرب و التي تتواصل الى غاية 31 من الشهر الجاري بمشاركة   10 أفلام طويلة و14 فيلما قصيرا إضافة إلى 14وثائقيا.

 

- قدم سهرة الخميس بمسرح الهواء الطلق للموقع الأثري تيمقاد بباتنة عرض راقص  لفرقة "أضواء وأصوات" في افتتاح الطبعة الـ 40 لمهرجان تيمقاد الدولي.

 

- يشارك حوالي عشرين فنانا وفرقة غنائية في فعاليات الأيام الولائية للأغنية  المحلية التي ستنطلق سهرة  الأحد بمسرح الهواء الطلق بحي النصر (مدينة ورقلة)  و التي تنظم في إطار المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبية.

 

-انطلقت سهرة الثلاثاء  بشاطئ واد القط  بسكيكدة  تظاهرة السينما الشاطئية   التي تدوم خمسة ايام بعرض الفيلم  القصير "Le Hublot" (النافذة)  لمخرجه انيس  جعاد  و الفيلم الطويل "مؤكد حلال" للمخرج الراحل محمود زموري.

 

- انطلقت السبت الماضي  بحديقة  "الحوض الكبير" بمدينة تلمسان  فعاليات  الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى الٌقناوة  بمشاركة فرق في هذا الطابع  الموسيقي من عدة مناطق من الوطن و تتواصل التظاهرة لغاية 28 يوليو الجاري.

 

- افتتحت الأربعاء بتيسمسيلت الطبعة الأولى للقاءات الفكرية والثقافية "الطفل  والمعرفة" التي تنظم  تحت شعار "طفل مبدع..طفل مفكر".

 

- انطلقت سهرة السبت الماضي بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي والرياضي بحي  كشيدة بمدينة باتنة تظاهرة ليالي صيف باتنة  بحفل شاركت فيه مجموعة من  الفنانين.

 

- احيت الفنانة نسيمة شعبان سهرة الخميس بقاعة ابن زيدون بالجزائر العاصمة  حفلا ادت فيه مجموعة من الاغاني و مقاطع كلاسيكية  في الطبع الأندلسي.

 

-  قام الفنان الرسام الجزائري البلجيكي بوبكر حمسي بإعادة تشكيل نمط العيش  التقليدي للقرى القبائلية في معرضه الجديد الذي حمل عنوان "الأرض قريتي" و  الذي تم افتتاحه اليوم الخميس بالجزائر.

 

-  افتتح الخميس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر معرض تحت عنوان"الأرض  قريتي"  للفنان التشكيلي بوبكر حمسي.

أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)
  أدرج يـوم : السبت, 28 تموز/يوليو 2018 13:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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