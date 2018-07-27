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الفنان بوبكر حمسي يكشف عن معرضه تحت عنوان "الأرض قريتي"

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تموز/يوليو 2018 15:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرات

الجزائر- قام الفنان الرسام الجزائري البلجيكي بوبكر حمسي بإعادة تشكيل نمط العيش التقليدي للقرى القبائلية في معرضه الجديد الذي حمل عنوان "الأرض قريتي" و الذي تم افتتاحه اليوم الخميس بالجزائر.

و تم تنظيم هذا المعرض، الذي تجرى أحداثه بقاعة الفنون بايا بقصر الثقافة مفدي زكريا، بالتعاون مع وزارة الثقافة و سفارة بلجيكا بالجزائر.

و يقدم الفنان لوحات تسرد يوميات القرى و الاحتفال بالأعراس و بالأعياد على غرار يناير و جني الزيتون و الفواكه و كذا إنتاج زيت الزيتون بالإضافة إلى اجتماع لجان القرى.

و يظهر عالم ثاني في اللوحات على غرار "حول لعبة الدومينو" و "الجمعة" و حتى "العودة الكبيرة للصيد" و هي لوحات تروي تنظيم القرى و الحياة اليومية للسكان من حيث الصيد و تربية الحيوانات و الفلاحة.

و يقيم بوبكر حمسي في بلجيكا منذ نهاية سنوات ال70، و هو موسيقي و مغني و راوي قصص و رسام تشكيلي، إذ قام بعرض أعماله في العديد من البلدان الأوروبية، على غرار بلجيكا و فرنسا و إسبانيا و هولندا و سويسرا. استلم سنة 1993 جائزة المسابقة الدولية في الفن الساذج قبل أن يطلق مجموعة "أيدي الأمل" سنة 1994 التي ولدت عنها مبادرة فنية كبيرة من اجل السلم  في العالم.

و في الآونة الأخيرة، عرض الفنان بالجزائر و بجاية كما قدم مجموعة من القصص الشعبية القبائلية.

و يشكل حوالي ستون عملا عرض "الأرض قريتي" الذي يتواصل إلى غاية 22 أوت بقصر الثقافة مفدي زكريا.

الفنان بوبكر حمسي يكشف عن معرضه تحت عنوان "الأرض قريتي"
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تموز/يوليو 2018 15:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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