مشروع تعاون في الفن ال4 بالمغرب العربي 

الجزائر - نظم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة لقاء بين مسؤولي المسارح الوطنية للجزائر و تونس و المغرب من اجل الإعلان عن مشروع تعاون و مبادلات يتمحور حول إنشاء فضاء مشترك للعمل المسرحي على المستوى المغاربي.

وأشار مديري المسرح الوطني الجزائري محمد يحياوي و المسرح الوطني التونسي فاضل جعايبي و كذا ممثل وزارة الثقافة و الاتصال المغربي عبد الحق افندي خلال ندوة صحفية إلى مضمون المشروع سيما ما تعلق بإنشاء مهرجان المسرح المغاربي أما أول طبعة من هذا المهرجان فمن المزمع تنظيمها في مطلع 2019 بالجزائر.

كما يسعى المبادرون لهذه الحركية الجديدة من التعاون الى انشاء "مدرسة الممثل المسرحي" على مستوى المسرح الجزائري و المغربي و ذلك من خلال الاعتماد على التجربة التونسية و تنظيم ورشات تكوينية قصيرة الامد لفائدة الممثلين المسرحيين و التقنيين.

كما تتضمن مقترحات المسؤولين, الانشاء و الإنتاج السنوي المشترك لمسرحية يتم عرضها كل مرة و بشكل دوري في احدى البلدان الثلاثة و تنظيم جولات في كبريات مدن كل بلد.

في ذات السياق يعمل القائمون على المبادرة على إجراء لقاءات بين مهنيي الفن ال4 على مستوى البلدان الثلاثة و ذلك في كل من تونس و المغرب والتي ينتظر ان تتوج بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الدول الثلاث.