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الشاب بلال و أمل زان و رابح عصمة و بكاكشي الخير في افتتاح الطبعة الـ14 لمهرجان جميلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 08:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات

 

سطيف - سينشط السهرة الافتتاحية للطبعة الـ14 لمهرجان  جميلة المرتقبة في الفترة من 3 إلى 7 أغسطس المقبل بالموقع الأثري كويكول كل  من الشاب بلال و آمال زان و رابح عصمة و بكاكشي الخير حسب ما كشف عنه يوم الثلاثاء محافظ المهرجان .

و أكد خالد مهناوي في ندوة صحفية عقدها بالمسرح البلدي لسطيف أن كل التدابير  تم اتخاذها لضمان السير الحسن لهذه الطبعة, لافتا إلى أن السهرات الخمس  للمهرجان سينشطها نجوم الموسيقى الجزائرية من بينهم الشاب نصرو و كادار  الجابوني و و بلال صغير و الشاب عراس و فريكلان و إمزاد و آخرون.

و قد خضع اختيار هؤلاء الفنانين الذين تتعدى شهرتهم حدود الوطن لعدة معايير  من بينها الطلبات المعبر عنها من طرف الجمهور من خلال الأرضيات التي تم وضعها  تحت تصرفه وفقا لنفس المصدر الذي أفاد بأن ميزانية المهرجان قد تم تقليصها  بنسبة 60 بالمائة بالنسبة لهذه الطبعة.

و يتوقع محافظ المهرجان هذه السنة تكريم عديد الأسماء في عالم الأغنية  الجزائرية و تنظيم سهرات موسيقية عبر عديد بلديات الولاية من تنشيط فنانين  محليين.

و أضاف كذلك أن سعر التذكرة حدد بـ300 د.ج قبل أن يشير إلى أن النقل (ذهابا و  إيابا) للجمهور باتجاه كويكول سيكون بالمجان من خلال تسخير عديد الحافلات و  ذلك عبر مواقع مختلفة بمدينة سطيف و كذا ببعض دوائر و بلديات الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشاب بلال و أمل زان و رابح عصمة و بكاكشي الخير في افتتاح الطبعة الـ14 لمهرجان جميلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 08:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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