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مهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية: تكريم الفنان الراحل أحمد وهبي

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تموز/يوليو 2018 14:59     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
مهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية: تكريم الفنان الراحل أحمد وهبي

وهران - تنظم من 5 إلى 9 أغسطس المقبل بوهران فعاليات  الطبعة ال11 لمهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية التي سيتميز حفله الافتتاح  بتكريم الفنان الراحل أحمد وهبي، حسب ما استفيد اليوم الأحد من مديرية الثقافة  والإعلام المحلية منظمة التظاهرة.

و ولد أحمد وهبي، واسمه الحقيقي دريش تيجاني، في 21 نوفمبر 1921، وتوفي يوم  28 أكتوبر1993 بالجزائر العاصمة، حيث يعد، إلى جانب بلاوي الهواري من مؤسسي  الطبع الموسيقي الملقب بالعصري، والذي عرف بوهران في الأربعينيات من القرن الماضي متأثرا بكبار فناني الأغنية العربية على غرار محمد عبد الوهاب وفريد  الأطرش، مع تكييف هذا النوع من الأغنية مع الطابع الوهراني والكلمات المحلية.

وسيحضر الحفل الافتتاحي الذي سيتم خلاله تكريم الراحل أحمد وهبي الفنان القدير رابح درياسة، حسب نفس المصدر، مضيفا أن اليوم الأول من المهرجان سيشهد  أيضا تقديم وصلات غنائية من طرف الفنان الوهراني المعروف هواري بن شنات.

إقرأ أيضا: وهران: افتتاح الطبعة العاشرة لمهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية

وفي موسمه ال11 على التوالي، سيقام المهرجان بمسرح عبد القادر علولة، حيث أعد  له المنظمون برنامجا ثريا بمشاركة عدة فنانين على غرار بارودي بخدة وحورية  بابا اللذان  سيكونان نجمي السهرة الختامية.

كما ستشهد التظاهرة إلقاءات شعرية في الملحون من طرف الشاعرين بلاحة بوزيان وهواري مجاهد خلال حفلي الافتتاح والاختتام على التوالي، يضيف ذات المصدر.

وتنظم بالمناسبة أيضا مسابقة في هذا الطبع من الأغنية الوهرانية تأهل إليها  تسعة مطربين شبان سيتم تكريم الفائزين منهم خلال اليوم الاختتامي من التظاهرة،  حسب البرنامج المعد من طرف المنظمين.

آخر تعديل على الأحد, 22 تموز/يوليو 2018 15:40
كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية: تكريم الفنان الراحل أحمد وهبي
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تموز/يوليو 2018 14:59     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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