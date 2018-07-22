باتنة: انطلاق تظاهرة ليالي صيف باتنة في أجواء بهيجة

و أمتعت مجموعة من الفنانين الذين تداولوا على ركح هذا الصرح الثقافي ومن بينهم سماح عقلة و الشاب قاديرو و الشابة ليندة الجمهور بوصلات غنائية متنوعة كانت طبوع الشاوي و السطايفي والراي حاضرة فيها بقوة.

من جهتها رسمت فرقة باليه البهجة المحلية لوحات فنية فلكلورية راقصة طيلة السهرة حيث رافقت نجوم أولى سهرات ليالي صيف باتنة التي تنظم هذه السنة من طرف الديوان البلدي للثقافة والسياحة والرياضة لمدينة باتنة بالتنسيق مع جمعية الشباب للفن والموسيقى.

و يشكل هذا النشاط وفق ما أكده لوأج بالمناسبة النائب الأول بالمجلس الشعبي البلدي لعاصمة الأوراس والمكلف بالشؤون التقنية بالبلدية محمد زراد "بداية لبرنامج ثري سطره الديوان البلدي للثقافة والسياحة والرياضة لفائدة سكان البلدية خلال هذه الصائفة".

و أضاف المتحدث بأن "جهودا ستبذل من أجل أن يساهم مسرح الهواء الطلق المتواجد على مستوى المركب الثقافي والرياضي بحي كشيدة بمدينة باتنة الذي وضع مؤخرا تحت تصرف البلدية بقرار من والي الولاية عبد الخالق صيودة, في إضفاء الحيوية على المدينة التي عانت من الركود الثقافي في السنوات الأخيرة".

يذكر أن المظهر الذي بدا عليه المرفق الذي يتسع لأكثر من 11 ألف متفرج بعد إعادة تهيئته وتدعيمه بأنوار ملونة أضفى جوا خاصا على السهرة التي كانت ممتعة وناجحة بامتياز حسب أغلب الحاضرين.