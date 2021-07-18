مهرجان الفيلم العربي: 10 أفلام طويلة و 14 فيلما قصيرا في المنافسة

وهران- ستتنافس 10 أفلام طويلة و 14 فيلما قصيرا إضافة إلى 14 فيلما وثائقيا على جوائز الوهر الذهبي خلال الطبعة ال11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي المزعم تنظيمه بين 25 و 31 يولبو الجاري، حسبما أفاد به يوم السبت بوهران محافظ المهرجان.

و أبرز ابراهيم صديقي خلال في ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج المهرجان أن اختيار الأفلام المشاركة من أصل 360 فيلما تقدمت إلى مسابقة المهرجان "لم يكن بالأمر اليسير" مضيفا أن اللجنة المسؤولة عن انتقاء الأفلام حاولت تقديم باقة متنوعة تعكس "واقع و انشغالات الشعوب العربية".

و تشارك عشرة أفلام في مسابقة الفيلم الطويل، منها فيلمان يمثلان الجزائر و هي "لم نكن أبطالا" للمخرج نصر الدين حنيفي و "إلى أخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ.

كما تم اختيار ثمانية أفلام من مختلف الدول العربية هي " كيليكيس... دوار البوم" للمخرج المغربي عز العرب العلوي لمحرازي، و" رجل و ثلاثة أيام" للمخرج السوري جود سعيدي و "فوتوكوبي" للمخرج المصري تامر عشري، و" تونس بالليل" للمخرج التونسي ألياس بكاري و"عاشق عموري" للمخرج الإماراتي عامر سالمين المري، و "اللاحلة" للمخرج العراقي محمد الدراجي، و"نور" للمخرج اللبناني خليل زعرور و أخيرا فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.

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و قد تم اختيار المخرج الجزائري مرزاق علواش لرئاسة لجنة الأفلام الطويلة و السينمائية اللبنانية تقلا شمعون كرئيسة للجنة الأفلام القصيرة و المخرج و الكاتب العراقي قاسم حول صدوم لرئاسة لجنة الأفلام الوثائقية.

كما يشارك 14 فيلما قصيرا منها فيلمان جزائريان هما "الورقة البيضاء" لمحمد نجيب العمراوي و "حقول المعركة" لأنور سماعين والأفلام الأخرى من مصر وسوريا والبحرين والعراق والسعودية وليبيا ولبنان وفلسطين.

و يسجل الفيلم الوثائقي حضورا جزائريا قويا حيث تشارك بخمسة أفلام هي "على أثار المحتشدات" لسعيد عولمي و "معركة الجزائر... فيلم في التاريخ" لمالك بن سماعيل، و "ذكرى في المنفى" لمختار كربوعة، و "كباش و رجال" لكريم صياد، و"قصة فيلم معركة الجزائر" لسليم عقار.

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و أفاد محافظ المهرجان أن تحضير المهرجان لم يكن "بالأمر السهل" خاصة و أن الميزانية المخصصة له قليلة لا تتعدى 40 مليون دج مضيفا أن المنظمين حاولوا قدر الممكن دعوة أسماء كبيرة في عالم السينما.

و بخصوص التكريمات أكد السيد ابراهيم صديقي أنه سيتم تكريم اسمين اثنين هما نجمة السينما المصرية الراحلة شادية، و المخرج الجزائري صاحب رائعة "نهلة" فاروق بولوفة الذي رحل أبريل الفارط.

وقد برمج في افتتاح المهرجان عرض فيلم "كارما" للمخرج المصري خالد يوسف وفي اختتام التظاهرة فيلم "عرفان" للمخرج الجزائري سليم حمدي، كما أشير إليه.

كما سيشهد المهرجان تنظيم ورشات في مختلف مهن السينما من كتابة السيناريو و الإخراج و الإضاءة سيشرف عليها مختصون منهم أسماء لامعة في عالم السينما، حيث سيتم تكوين ما لا يقل عن 100 سينمائي شاب حسب المنظمين، كما قام المنظمون بتحضير برنامج من العروض في الولايات المجاورة (مستغانمي معسكر و سيدي بلعباس)، حيث ستعرض العديد من الأفلام على غرار "أسوار القلعة السبعة" للمخرج أحمد راشدي بحضور بطل الفيلم حسان كشاش.