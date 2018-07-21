التوقيع على مذكرة تعاون بين المعهد العالي العربي للترجمة ومؤسسة جائزة الملك فيصل 

دعوة الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها التاريخية لحماية الشعب الفلسطيني من الهمجية الإسرائيلية -

بوعزغي: لا بد من تطهير العقار الفلاحي لإحداث تنمية حقيقية ودائمة في المجال'' -

اتصالات الجزائر تطلق خدمة طلب الحصول على خط هاتفي عبر الأنترنت -

الألعاب الإفريقية للشباب 2018: الجزائر تحصد 12 ميدالية من بينها 3 ذهبيات في مسابقات اليوم الثالث -

قرار مجلس أوروبا يحول الاتحاد الأوروبي إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام في الصحراء الغربية -

مجلة لو فيغارو تخصص صفحات لمدينة الجزائر العاصمة المدينة المتوسطية العتيقة -

تيزي وزو تحتل للعام العاشر على التوالي المرتبة الأولى في الترتيب الوطني لنسب النجاح للبكالوريا بأكثر من 69 بالمائة -

استثمار: كتابة الدولة تتطرق إلى الفرص المهمة في الجزائر -

توقيف 24 مهربا وضبط 3 سيارات رباعية الدفع ومواد مختلفة موجهة للتهريب بعين قزام وبرج باجي مختار (وزارة الدفاع) -

منطقة حمام ملوان بالبليدة: استجمام و أجواء عائلية مميزة -

الرئيس عباس يؤكد أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية بعد إقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما يسمى قانون القومية العنصري -

بإمكان جميع البلدان التي تواجه الارهاب أن تستلهم من التجربة الجزائرية (الاتحاد الأوروبي) -

ألعاب إفريقية-2018 للشباب/جيدو: المنتخب الجزائري يسيطر على المنافسات الفردية بحصوله على 7 ميداليات -

الوزير البرازيلي للعلاقات الخارجية في زيارة عمل إلى الجزائر بداية من يوم الأحد -

الجزائر ركيزة هامة في استقرار منطقة الساحل /برلماني أوروبي/ -

تصدير ما قيمته 15 مليون أورو من التونة خلال شهر يونيو المنصرم -

الطيب لوح: تشكيل فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة) -

تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء تيبازة -