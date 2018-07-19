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حميدو يمتع الجمهور العاصمي 

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 11:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرات
حميدو يمتع الجمهور العاصمي 

الجزائر - أحيا المغني الجزائري حميدو مساء يوم الأربعاء  حفلا فنيا ساهرا أمتع خلاله الجمهور العاصمي بمجموعة من أغانيه المتنوعة.

واستمتع الجمهور الحاضر بأوبرا الجزائر العاصمة بوعلام بسايح طيلة ساعتين  بأغاني الفنان المتنوعة التي مزجت الطابع الحوزي والشعبي والقبائلي والعصري.

وأدى الفنان الذي رافقته فرقة تتكون من ثمانية موسيقيين بقيادة الشاب أحمد كارب، أغنية "ثامغرا أن خلوجة" بطريقته المعتادة التي أبهرت الجمهور.

ومن بين الأغاني التي أداها الفنان حميدو، "من حبها هاذ الغزالة" و "من  صابني غومري و نطير" و "لاموني لغارو مني" و "لعزيزة" و "جزائرية" و "معالي  الزين" و فرحة و زهوة".

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كما قدم المطرب حميدو مجموعة من الأغاني القبائلية على غرار "شفيغ" و "أسندو"  و "أزواو" و هي أغاني الفنان الشهير إيدير، إضافة إلى أغنية "أم لعيون نطير" (فلكلور).

وصرحت سيدة كانت حاضرة في الحفل "أشكر الفنان حميدو، لقد أمتعنا" ليضيف زوجها بالقول "حميدو فنان صانع الأمل بما لديه من شهرة في الأغنية الجزائرية".

وبدأ الفنان حميدو، و اسمه الحقيقي احمد تكجوت، مشواره الفني في جمعية  "الفخارجية" للموسيقى الأندلسية قبل أن ينضم إلى جمعية "الفن و الأدب".

وقد تميز مشواره الفني بالعديد من الأغاني على غرار "جولة فليل" و "سروال  اللوبية" إلى جانب "ياكاليلو" التي غناها مع فرقة "نوماد" في سنوات التسعينات.

ومنذ سنوات الثمانينات، يحتوي السجل الموسيقي للفنان حوالي عشرين ألبوما بما  في ذلك "ألجرياس" الذي صدر سنة 2013 إضافة إلى العديد من الجولات الوطنية و الدولية التي مثل فيها الجزائر في العديد من المظاهرات.

ونظم حفل حميدو الموسيقي بأوبرا الجزائر العاصمة تحت رعاية وزارة الثقافة.

كلـمات مفتـاحيــة :
حميدو يمتع الجمهور العاصمي 
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 11:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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