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المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تتويج فرقة "التعاونية الثقافية أطليس" من سيدي بلعباس            

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 09:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تتويج فرقة &quot;التعاونية الثقافية أطليس&quot; من سيدي بلعباس            

مستغانم - توجت فرقة "التعاونية الثقافية أطليس" من سيدي  بلعباس بالجائزة الكبرى "سي الجيلالي بن عبد الحليم" للطبعة ال 51  للمهرجان  الوطني لمسرح الهواة بمستغانم الذي اختتمت فعالياته سهرة يوم الثلاثاء بعد ستة أيام من المنافسة.

وقد توجت هذه الفرقة من خلال العرض المسرحي " ألعب " الذي شاركت به من إقتباس  بوحجر بوتشيش واخراج مربوح عبد الإله.

وعادت جائزة أحسن إخراج لتعاونة "مسرح بدون حدود" من بومرداس التي قدمت  مسرحية "كابورال " فيما نالت جمعية" الدرب الأصيل للفنون الدرامية (ألاغواط ) جائزة أحسن نص عن مسرحية " أصوات الهامش والقناديل".

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كما حازت مسرحية " عندي رسالة " لجمعية " ملتقى الفنون" (بومرداس) على  جائزة أحسن سينوغرافيا.

ونالت الممثلة طالب وردة  من جمعية "تافات أيت عباس " (بجاية ) جائزة أحسن  أداء نسائي في حين توج  الممثلان  عيسى فرطاسة  وفارس عبدالرحمان من فرقة   "نوميديا الثقافية" ( برج بوعريريج )  بجائزة أحسن أداء رجالي مناصفة.

وعادت  جائزة لجنة التحكيم لفرقة  "نوميديا الثقافية" ( برج بوعريريج ) عن  مسرحية " نستناو ..ف .. لحيط ".

وشارك في الطبعة 51 من المهرجان داخل المنافسة ثماني فرق مسرحية من ولايات  تيبازة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج وبجاية والأغواط وسكيكدة وبرج منايل (ولاية  بومرداس) وخارج المنافسة أربع فرق قادمة من قالمة والنعامة  وأدرار وبودواو (ولاية بومرداس).

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وتخلل هذه التظاهرة الثقافية التي نظمت تحت شعار "نحو مسرح يرسخ السلم"،  ملتقى حول مسرح الهواة "الواقع والتطلعات المستقبلية" ويوم تضامني مع الشعب  الفلسطيني تحت شعار "مقام الشهيد في المسرح".

كما نظم بالمسرح الجهوي "سي الجيلالي بن عبد الحليم" ورشة تكوينية في مجال الإضاءة المسرحية وأخرى حول "الاتصال الثقافي وتسويق العروض المسرحية".

آخر تعديل على الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 09:33
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المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تتويج فرقة "التعاونية الثقافية أطليس" من سيدي بلعباس            
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 09:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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