تنظيم الطبعة الأولى لمهرجان السينما العربية قريبا في معهد العالم العربي بباريس

باريس - سينظم معهد العالم العربي بباريس أول طبعة لمهرجان السينما العربية من 28 يونيو إلى 8 يوليو بغية تثمين الفن السابع العربي, حسبما علم يوم الجمعة من الهيئة المنظمة.

و اوضح ذات المصدر ان المهرجان سيعرض 80 فيلما ما بين الخيال والوثائقي حيث يضم برنامجه قسما مخصصا للأفلام الطويلة والقصيرة والخيال والأفلام الوثائقية المنتجة ما بين 2017 و 2018, مشيرا إلى انه سيتم تكريم المخرجين جون شمعون عن ظل المدينة (لبنان, خيال سنة 2000) و محمود زموري عن فيلم من هوليوود إلى تمنراست (الجزائر/فرنسا خيال سنة 1990).

كما سيعرض المهرجان لمحة عن السينما في السعودية التي تعرف مرحلة جديدة منذ 35 سنة لا سيما بعد اعادة فتح قاعة سينما الرياض رسميا في 18 أبريل الماضي.

ومن المتوقع ان يكون هناك لقاءين بحضور أخصائيين عرب و أوروبيين أولهما يتعلق بالإقامات و ورشات الكتابة في أوروبا و العالم العربي, بينما يتناول الثاني موضوع صناعة السينما في فلسطين.

ويتضمن برنامج المهرجان أيضا, ورشة لكتابة السيناريو للأفلام القصيرة موجهة لحاملي المشاريع في كلتا ضفتي المتوسط, أضاف ذات المصدر, مشيرا إلى انه تم تخصيص جائزة لأحسن سيناريو و انه ستكون هناك ورشة ثانية موجهة للشباب العصامي الراغبين في اكتشاف مختلف مراحل الفيلم.

وحسب ذات المصدر فإن المهرجان سيعرف حضور ما لا يقل عن مائة شخصية من ممثلين ومنتجين و مخرجين و اعلاميين من مختلف البلدان العربية و الأوروبية.

ومنحت الرئاسة الشرفية للمهرجان للممثلة و المخرجة الفلسطينية هيام عباس في حين تتكون لجنة حكام أفلام الخيال من فوزي بن سعيدي رئيسا و فاطمة البناوي و اك بيدو و امين بوحافة و محمد حفزي و سليم كشيوش و فيرونيك لانج.

وتضم لجنة حكام الافلام الوثائقية سيرج لوبيرون رئيسا و سمير عبدلله و هشام فلاح و ماري جوزي ماندزين و نادين نعوس.