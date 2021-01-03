الرئيس تبون يعزي أسرة الجيش الوطني الشعبي وعائلة شهيد الواجب الوطني راشدي محمد

الجزائر- قدم رئيس الجمهورية, القائد الاعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد تعازيه إلى أسرة الجيش الوطني الشعبي ولعائلة شهيد الواجب الوطني، العريف راشدي محمد رابح الذي استشهد "مدافعا عن وطنه ببسالة ضد بقايا الارهاب" بمنطقة مسلمون بولاية تيبازة.

وكتب الرئيس تبون, على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تأثرت بمزيد من الحزن والأسى باستشهاد ابن الأشاوس، العريف راشدي محمد رابح مدافعا عن وطنه ببسالة ضد بقايا الإرهاب الأعمى, تعازي مرة أخرى لأسرة الجيش الوطني الشعبي، ولعائلة شهيد الواجب الوطني، داعيا المولى عز و جل أن يسكنه فسيح جنانه ويتغمده بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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يذكر أن العريف راشدي محمد رابح استشهد ببلدية مسلمون (تيبازة) خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بذات المنطقة و التي مكنت من القضاء ظهر اليوم على إرهابيين آخرين خطيرين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, لترتفع بذلك حصيلة هذه العملية إلى القضاء على 6 إرهابيين واسترجاع ستة 6 أسلحة نارية.