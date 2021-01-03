بلحيمر يعزي عائلة الشهيد محمد راشدي وأسرة الجيش الوطني الشعبي

وكتب السيد بلحيمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : "بلغني بحزن وأسى استشهاد الشهيد البطل العريف محمد راشدي رابح الذي ضحى بنفسه في سبيل الوطن وهو يحارب بقايا الإرهاب الاعمى , ولا يسعني أمام هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم بخالص التعازي لعائلة الشهيد ولأسرة الجيش الوطني الشعبي راجيا من المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته" .

يذكر أن العريف راشدي محمد رابح استشهد ببلدية مسلمون (تيبازة) خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بذات المنطقة والتي مكنت من القضاء ظهر اليوم على إرهابيين آخرين خطيرين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, لترتفع بذلك حصيلة هذه العملية إلى القضاء على 6 إرهابيين واسترجاع ستة 6 أسلحة نارية.

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كما استشهدا أمس في ميدان الشرف خلال هذه العملية الرقيب سعد الدين مباركي والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق.