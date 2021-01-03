شنين يعزي أسرة شهيد الواجب الوطني راشدي وقيادة وافراد الجيش الوطني الشعبي

الجزائر- تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, يوم الأحد, بتعازيه "الخالصة" إلى أسرة شهيد الواجب الوطني العريف راشدي محمد رابح الذي استشهد ببلدية مسلمون (تيبازة) خلال عملية بحث وتمشيط متواصلة بذات المنطقة.

وكتب السيد شنين, على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :

"ويختار الله تعالى العريف راشدي محمد رابح شهيدا في عملية مسلمون بتيبازة وأمام هذا المصاب الجلل لا نملك الا التسليم بقضاء الله وقدره, تعازينا الخالصة الى أسرته والى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي راجيا من الله أن يتغمده برحمته الواسعة".

يذكر أن العريف راشدي محمد رابح استشهد ببلدية مسلمون (تيبازة) خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بذات المنطقة و التي مكنت من القضاء ظهر اليوم على إرهابيين آخرين خطيرين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, لترتفع بذلك حصيلة هذه العملية إلى القضاء على 6 إرهابيين واسترجاع ستة 6 أسلحة نارية.

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وكان الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق قد سقطا يوم السبت في ميدان الشرف خلال اشتباك مع مجموعة ارهابية قرب بلدية مسلمون, دائرة قوراية, بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى, في إطار مكافحة الإرهاب.