تعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أكبر ورشة لسنة 2021

الجزائر- أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن "الورشة الكبرى" التي يعتزم قطاع الاتصال مباشرتها خلال سنة 2021 تتمثل في تعديل للقانون العضوي المتعلق بالإعلام لتكييفه مع الدستور الجديد.

وقال السيد بلحيمر في حوار مع يومية الوطنية الناطقة بالفرنسية "ليكسبريسيون" أن "الورشة الكبرى لقطاع الاتصال خلال سنة 2021 تتمثل في تعديل القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر ل1433 الموافق ل12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام قصد تكييفه مع الدستور الجديد".

وأوضح أن المادة 54 التي تكرس "مبدأ حرية الصحافة من خلال تفصيل مكونات الحرية تنص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف الكترونية وتمنع التمييز والكراهية".

و بعد التذكير بأنه لا يمكن، بموجب هذه المادة، توقيف أي نشاط صحفي إلا بمقتضى قرار قضائي، أكد الوزير أن هذا التعديل الذي سيتم "جماعيا" بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة في القطاع سيسمح "أخيرا" باستحداث مجلس وطني للصحافة المكتوبة عوض سلطة ضبط كما هو منصوص عليه في القانون المذكور "والتي لا وجود لها في العالم".

وأشار السيد بلحيمر في هذا الشأن إلى أن "تطهير حقل مدمر وملغّم يتطلب معا الوقت والمثابرة "مضيفا "نواصل العمل على تحسين وضع قطاع الاتصال الذي لطالما استحوذ عليه الدخلاء والانتهازيين",واعتبر الوزير في هذا السياق أن "أكبر نجاح" تحقق هو إقامة "علاقة مباشرة" مع وسائل الإعلام "دون أي بيروقراطية".

وبعد التطرق إلى الأهداف العديدة التي تم بلوغها ضمن تلك المحددة في مخطط عمل الحكومة، ذكر الوزير بدخول القرار المسير للصحافة الالكترونية حيز التنفيذ وتطبيق دفتر الأعباء المحدد لشروط منح الإشهار العمومي ابتداء من شهر يناير الجاري.

كما أشار، في ذات الصدد، إلى "التقدم الجيد" في إعداد أطر قانونية أخرى مثل الإطار المتعلق بالإشهار( النشاط) أو سبر الآراء و تحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري من أجل تسويق منتوجات "ألكومسات-1" .

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من جهة أخرى, أوضح السيد بلحيمر أن ورشات عديدة من بين ال10 المتضمنة في مخطط عمل الحكومة هي حاليا " في مرحلة انجاز متقدمة جدا فيما تم استكمال أخرى".

و أضاف السيد بالحيمر أن الوزارة وأمام الضرورة العاجلة للتحرك من أجل وضع حد "للفوضى" التي كانت تسود توزيع الإشهار العمومي، قامت بإعداد دفتر أعباء يتضمن "15 معيار انتقالي" بهدف ضبط هذه السوق في انتظار "قانون الإشهار الجاري إعداده".

ومن جهة أخرى, كشف الوزير عن "مرحلة استكمال" لقرار يتعلق بإطلاق دعوة للترشح من أجل منح تراخيص لاستحداث خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي مضيفا أن "هذه العملية ستساهم في تعزيز النصوص التنظيمية الثلاثة المتعلقة بقانون السمعي-البصري".

و اعتبر وزير الاتصال أن التحدي الآخر الذي تسعى الجزائر لرفعه هو الأمن الرقمي الذي يقتضي التوطين المحلي لجميع المواقع الالكترونية و الإعلامية وغيرها قصد حماية معطياتها داعيا الجرائد الالكترونية إلى إعادة التوطين المادي و المنطقي لموقعها في النطاق ".dz".

وبعد تأكيده غلى الأهمية المتزايدة للقدرات الوطنية في هذا المجال، ذكر السيد بلحيمر على سبيل المثال المتعاملين على غرار اتصالات الجزائر و المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري و وكالة الأنباء الجزائرية (واج) والذين لديهم مراكز بيانات "تستجيب لجميع حاجيات توطين المواقع الالكترونية و تخزين المضامين المرقمنة".

واستطرد يقول أن "هؤلاء المتعاملين قادرين على ضمان أقصى تأمين للمعطيات سواء من حيث الولوج أو من حيث المضامين غير المنقطعة " موضحا أن عملية التوطين في النطاق "dz" من صلاحيات الهيئات و الأجهزة الوطنية المؤهلة على غرار مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني في حين أن هيئات أخرى مكلفة بتوطين مواقع منها وكالة الإنباء الجزائرية و المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري و اتصالات الجزائر و كذا المتعاملين الخواص.