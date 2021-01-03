استشهاد مباركي سعد الدين و قايد عيشوش عبد الحق : قوجيل يعزي عائلتي الضحيتين وقيادة الجيش الوطني الشعبي

الجزائر- بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, يوم الأحد, رسالة تعزية إلى عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق اللذين استشهدا في ميدان الشرف إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة, وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وكتب السيد قوجيل في رسالته : "بحسرة و ألم تلقيت نبأ استشهاد البطلين الرقيب سعد الدين مباركي والعريف الأول قايد عيشوش, وهما ينافحان عن حرمة الوطن وأمنه بقوراية بولاية تيبازة ...".

"ولا يسعني أمام هذا الخطب الجلل- يضيف السيد قوجيل- إلا أن أعرب لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات و السادة أعضاء مجلس الأمة, عن أحر التعازي ومن خلالكم إلى أهل الشهيدين البطلين كافة, وإلى كافة رفقائهم في الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة, الذي يذود في كل الظروف عن حياض الوطن ووحدته".

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