Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استشهاد مباركي سعد الدين و قايد عيشوش عبد الحق : قوجيل يعزي عائلتي الضحيتين وقيادة الجيش الوطني الشعبي

  أدرج يـوم : الأحد, 03 كانون2/يناير 2021 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر- بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, يوم الأحد, رسالة تعزية إلى عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق اللذين استشهدا في ميدان الشرف إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة, وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وكتب السيد قوجيل في رسالته : "بحسرة و ألم تلقيت نبأ استشهاد البطلين الرقيب سعد الدين مباركي والعريف الأول قايد عيشوش, وهما ينافحان عن حرمة الوطن وأمنه بقوراية بولاية تيبازة ...".

"ولا يسعني أمام هذا الخطب الجلل- يضيف السيد قوجيل- إلا أن أعرب لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات و السادة أعضاء مجلس الأمة, عن أحر التعازي ومن خلالكم إلى أهل الشهيدين البطلين كافة, وإلى كافة رفقائهم في الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة, الذي يذود في كل الظروف عن حياض الوطن ووحدته".

اقرأ أيضا : السيد جراد يعزي عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول  قايد عيشوش عبد الحق

وختم السيد قوجيل رسالته بالقول "نسأل الله العلي القدير أن يجزل ثوابهما ويتغمدهما بواسع رحمته وغفرانه و يلقيهما نضرة وسرورا. و إنا لله وإنا إليه راجعون".

كلـمات مفتـاحيــة :
استشهاد مباركي سعد الدين و قايد عيشوش عبد الحق : قوجيل يعزي عائلتي الضحيتين وقيادة الجيش الوطني الشعبي
  أدرج يـوم : الأحد, 03 كانون2/يناير 2021 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك