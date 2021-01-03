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الرئيس عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

  أدرج يـوم : الأحد, 03 كانون2/يناير 2021 15:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
الرئيس عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وسيخصص هذا الاجتماع الذي يجري بمقر رئاسة الجمهورية (الجزائر العاصمة) لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية للعام 2020.

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الرئيس عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  أدرج يـوم : الأحد, 03 كانون2/يناير 2021 15:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك