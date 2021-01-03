المديرية العامة للأمن الوطني ترافق الاستئناف التدريجي لأنشطة النقل بين الولايات -

استئناف نشاط النقل بالسكك الحديدية : توافد متوسط للمسافرين بمحطة أغا -

عطار يشارك هذا الاثنين في أشغال الاجتماع الوزاري الـ 13 لمجموعة أوبك+ -

وزير الإتصال يشيد بالرصيد الأدبي الكبير للراحل مرزاق بقطاش -

الرئيس عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

اقتصاد: ثلاثة روافد نمو جديدة بالنسبة للجزائر -

القطاع العمومي التجاري: الدولة خصصت نحو 250 مليار دولار خلال السنوات ال25 الماضية -

النيجر: مقتل أكثر من 70 مدنيا في هجمات إرهابية استهدفت قريتين -

تفكيك عصابة دولية تستورد وتتاجر في الهروين -

مرسوم إصدار التعديل الدستوري ينشر بالجريدة الرسمية -

المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية : العمال يرفضون الالتحاق بمناصب العمل -

جمعية وهران : نحو تأجيل ثان للجمعية الانتخابية بسبب غياب المترشحين -

ورقلة: نشاط مكثف للحركة الجمعوية لمرافقة جهود مكافحة الجائحة -

كتاب وروائيون ينعون الروائي الراحل مرزاق بقطاش -

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تعلن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي -

استئناف محتشم للنقل البري يوم السبت على خطوط بين الولايات -

مكافحة الإرهاب: تحييد 37 إرهابيا خلال السنة المنصرمة 2020 -

عودة النقل ما بين الولايات: ارتياح لدى الناقلين والمسافرين -

طاقة شمسية: نحو اعتماد ثلاثة مخابر للرقابة -