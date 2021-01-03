الرئيس عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

وسيخصص هذا الاجتماع الذي يجري بمقر رئاسة الجمهورية (الجزائر العاصمة) لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية للعام 2020.
اقرأ أيضا : بعودة الرئيس تبون سترتفع الوتيرة لمجابهة التحديات الخارجية
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.
وسيخصص هذا الاجتماع الذي يجري بمقر رئاسة الجمهورية (الجزائر العاصمة) لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية للعام 2020.
اقرأ أيضا : بعودة الرئيس تبون سترتفع الوتيرة لمجابهة التحديات الخارجية