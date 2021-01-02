السيد جراد يعزي عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول  قايد عيشوش عبد الحق

وكتب الوزير الاول، على صفحته الرسمية بالموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بأسى عميق تلقيت نبأ استشهاد الرقيب سعد الدين مباركي والعريف الأول عبد الحق قايد عيشوش في ميدان الشرف، و هما في مواجهة مع الفلول الارهابية بقوراية في تيبازة".
وأضاف قائلا "تعازي الخالصة لأسرتي الشهيدين و رفقاءهما و إلى مؤسسة الجيش سائلا المولى تعالى أن يتغمدهما برحمته الواسعة، و يسكنهما فسيح جنانه".
يذكر أن المجاهدين استشهدا خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، في إطار مكافحة الإرهاب.