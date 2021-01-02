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السيد جراد يعزي عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول  قايد عيشوش عبد الحق

  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 19:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات

الجزائر - بعث الوزير الاول ،عبد العزيز جراد ، اليوم السبت، برقية تعزية الى اسرتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق و إلى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، اثر استشهادهما في ميدان الشرف خلال اشتباك مع مجموعة ارهابية بنواحي ولاية تيبازة.

وكتب الوزير الاول، على صفحته الرسمية بالموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بأسى عميق تلقيت نبأ استشهاد الرقيب سعد الدين مباركي والعريف الأول عبد الحق قايد عيشوش في ميدان الشرف، و هما في مواجهة مع الفلول الارهابية بقوراية في تيبازة".

وأضاف قائلا "تعازي الخالصة لأسرتي الشهيدين و رفقاءهما و إلى مؤسسة الجيش سائلا المولى تعالى أن يتغمدهما برحمته الواسعة، و يسكنهما فسيح جنانه".

يذكر أن المجاهدين استشهدا خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، في إطار مكافحة الإرهاب.

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السيد جراد يعزي عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول  قايد عيشوش عبد الحق
  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 19:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك