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 السيد بلحيمر يعزي عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق

  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - بعث وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم السبت برقية تعزية الى عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق ولكافة أعضاء وعناصر الجيش الشعبي الوطني اثر استشهادهما في ميدان الشرف خلال اشتباك مع مجموعة ارهابية بنواحي ولاية تيبازة.

وجاء في برقية التعزية : "ببالغ الحزن و الأسى، تلقى وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر نبأ استشهاد الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق اللذين استشهدا اليوم  في ميدان الشرف إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة".

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الإتصال بخالص التعازي و المواساة لعائلتي الشهيدين ولكافة أعضاء وعناصر الجيش الشعبي الوطني، راجيا من العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ورضوانه وينزلهما منزلة الشهداء و الصديقين ويلهم ذويهما جميل الصبر و السلوان.

يذكر أن المجاهدين استشهدا خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، في إطار مكافحة الإرهاب.

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 السيد بلحيمر يعزي عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق
  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك