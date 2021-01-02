 السيد بلحيمر يعزي عائلتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق

وجاء في برقية التعزية : "ببالغ الحزن و الأسى، تلقى وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر نبأ استشهاد الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق اللذين استشهدا اليوم في ميدان الشرف إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة".
وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الإتصال بخالص التعازي و المواساة لعائلتي الشهيدين ولكافة أعضاء وعناصر الجيش الشعبي الوطني، راجيا من العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ورضوانه وينزلهما منزلة الشهداء و الصديقين ويلهم ذويهما جميل الصبر و السلوان.
يذكر أن المجاهدين استشهدا خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، في إطار مكافحة الإرهاب.