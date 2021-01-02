وكتب السيد شنين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "مازالت تضحيات جيشنا تتواصل من أجل الوطن و دحر الارهاب و كل أشكال الجريمة و اليوم يلتحق (بالرفيق الأعلى) كل من الشهيد مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش. وأمام هذا المصاب الجلل، نقدم تعازينا الخالصة إلى أسرهم و إلى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي راجيا من الله ان يتغمدهما برحمته الواسعة".
استشهاد مباركي سعد الدين و قايد عيشوش عبد الحق : سليمان شنين يعزي عائلتي الضحيتين وقيادة الجيش الوطني الشعبي
أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 18:52 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 12 مرات
الجزائر - بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم السبت رسالة تعزية إلى عائلاتي الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق اللذين استشهدا في ميدان الشرف إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة، وكذا إلى قيادة و كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.
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