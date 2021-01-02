شيخي: تجريم الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي لا يحتاج إلى نص تشريعي

وقال السيد شيخي في تصريح للصحافيين، على هامش حفل تخرج الدفعة ال 49 للمدرسة الوطنية للإدارة، أن "نواب البرلمان أحرار في تقديم المشاريع ودراستها ومناقشتها والمصادقة عليها، وفيما يخص تجريم الاستعمار فإن الشعب كله جرم الاستعمار ولا يحتاج ذلك إلى نص". وأضاف أن هذا الأمر "ليس من الأولويات بالنسبة لملف الذاكرة الذي أنا مسؤول عنه".
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وفي هذا الصدد، دعا مستشار رئيس الجمهورية إلى "توجيه الجهود لإبراز المسار التاريخي للشعب الجزائري ووضعه في متناول المواطن البسيط"، مشيرا إلى أن هذه هي "المهمة الأساسية لنا لأننا نريد أن نعطي للتاريخ مكانته الحقيقية في المجتمع".