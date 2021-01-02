المحكمة العسكرية: تبرئة مدين وحنون وطرطاق وبوتفليقة سعيد في قضية "التأمر"

وجاء في ذات البيان : "نحيط الرأي العام علما أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أصدر قرارا بجلسته المنعقدة بتاريخ يوم 02 جانفي 2021 بتبرئة كل من مدين محمد طرطاق عثمان بوتفليقة سعيد وحنون لويزة بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا بتهمة"التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و"المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم" الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات".
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وتجدر الإشارة أنه "تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التي كانت في حرية فيما يخص طرطاق عثمان فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري أما بوتفليقة سعيد سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".