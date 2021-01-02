Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المحكمة العسكرية: تبرئة مدين وحنون وطرطاق وبوتفليقة سعيد في قضية "التأمر"

  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 17:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
المحكمة العسكرية: تبرئة مدين وحنون وطرطاق وبوتفليقة سعيد في قضية &quot;التأمر&quot;

الجزائر - أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة اليوم السبت قرارا بتبرئة كل من مدين محمد و طرطاق عثمان و بوتفليقة سعيد وحنون لويزة بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا في قضية "التآمر" مع الإبقاء على طرطاق في السجن العسكري لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري وتحويل بوتفليقة الى السجن المدني، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في ذات البيان : "نحيط الرأي العام علما أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أصدر قرارا  بجلسته المنعقدة بتاريخ يوم 02 جانفي 2021  بتبرئة كل من مدين محمد  طرطاق عثمان  بوتفليقة سعيد وحنون لويزة  بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا بتهمة"التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و"المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم"  الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات".

 إقرأ أيضا: تبرئة بوتفليقة سعيد و مدين وطرطاق وحنون في قضية التآمر ضد الجيش

وتجدر الإشارة أنه "تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التي كانت في حرية  فيما يخص طرطاق عثمان  فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري أما بوتفليقة سعيد سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".

آخر تعديل على السبت, 02 كانون2/يناير 2021 18:01
كلـمات مفتـاحيــة :
المحكمة العسكرية: تبرئة مدين وحنون وطرطاق وبوتفليقة سعيد في قضية "التأمر"
  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 17:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك