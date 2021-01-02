القضاء على 4 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة بولاية تيبازة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت من القضاء على 4 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة عقب الاشتباك مع مجموعة إرهابية ببلدية مسلمون بولاية تيبازة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 جانفي 2021، من القضاء على أربعة (04) إرهابيين واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، بندقية رشاشة من نوع (RPK) و(02) بندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة".

وأضاف البيان أنه "أثناء هذه العملية، التي لاتزال متواصلة، استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق".

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وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة لعائلتي المرحومين وأقاربهم، وإلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جنانه.