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انعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد

  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 15:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
انعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم غد الاحد اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 03 جانفي 2021، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية للعام 2020 ".

آخر تعديل على السبت, 02 كانون2/يناير 2021 15:40
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انعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد
  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 15:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك