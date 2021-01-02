وجاء في البيان :" يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 03 جانفي 2021، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية للعام 2020 ".
انعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد
أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 15:03 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 31 مرات
الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم غد الاحد اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.
كلـمات مفتـاحيــة :