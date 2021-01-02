تصعيد أمريكي-إيراني يفتح سيناريوهات لمواجهات عسكرية مباشرة بين الطرفين -

البليدة: إسعاف 30 شخصا تعرضوا لحوادث سقوط بأعالي الشريعة -

مؤسسات مصغرة: مزايا تحفيزية لفائدة الشباب في مناطق الظل -

الرئيس تبون يعزي عائلاتي ورفقاء الشهيدين مباركي سعد الدين و قايد عيشوش عبد الحق -

القضاء على 4 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة بولاية تيبازة -

مؤسسات مصغرة: اتخاذ سلسلة من الإجراءات لترقية المقاولاتية -

عسكري مغربي سابق يحذر من التطبيع ومن المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر -

انعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد -

حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى العمل الجماعي لإنجاح ورشات الجزائر الجديدة -

الانتقال الايكولوجي: مشروع ذي أولوية لتثمين وتطوير نشاطات الاقتصاد الأخضر -

بيئة: مشروع الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية يعرض على الحكومة بيناير الجاري -

تبرئة بوتفليقة سعيد و مدين وطرطاق وحنون في قضية التآمر ضد الجيش -

صدور مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها -

بلحيمر يشيد بمجهودات القطاع في التعامل مع فيروس كورونا خلال سنة 2020 -

قافلة تضامنية لفائدة ساكنة منطقة تين زواتين الحدودية -

حوادث المرور : وفاة 29 شخصا واصابة 282 اخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة -

المحكمة العسكرية بالبليدة : انطلاق إعادة محاكمة كل من بوتفليقة سعيد ومدين وطرطاق وحنون -

مستغانم : العثور على سبع جثث لفظتها أمواج البحر -

الشاعر قدور فراح في ذمة الله -