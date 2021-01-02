تبرئة بوتفليقة سعيد و مدين وطرطاق وحنون في قضية التآمر ضد الجيش

وقال الاستاذ برغل, محامي بوتفليقة سعيد, أنه "بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة لحيثيات القضية, تم تباعا سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة, إذ أنكروا جميعا تهمة المؤامرة".

وبعد ذلك, يضيف المتحدث, "تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيق صحيح القانون, ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع".

وأبرز الاستاذ برغل أنه "بعد المداولة, أصدر مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة قرارا يتضمن إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية وتبرئة كل المتهمين".

وجاءت محاكمة اليوم بعد قبول المحكمة العليا في 28 من نوفمبر الفارط الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين.

يشار إلى أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أيد في 10 فيفري الفارط الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذة في حين حكم ب 3سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة.