و في رسالة تهنئة لعمال وموظفي الوزارة والقطاع بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021, "ثمن الوزير جهود القطاع خلال عام 2020 لاسيما في التعامل مع الإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا على نمط ووتيرة وعلاقات العمل والحياة", داعيا الله أن "يرفع عن الجزائر هذا الوباء عاجلا غير آجل وأن يوفق الجميع لأداء واجبه على أكمل وجه".
بلحيمر يشيد بمجهودات القطاع في التعامل مع فيروس كورونا خلال سنة 2020
أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 13:03 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 12 مرات
الجزائر - أشاد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, بجهود القطاع خلال عام 2020 لاسيما في التعامل مع الإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا.
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